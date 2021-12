Hrady a zámky na Vysočině lákají návštěvníky na vánoční prohlídkové trasy

Již od prvního adventního víkendu si mohou zájemci užít například prostředí tematicky vyzdobeného a perníčky provoněného hradu Kámen na Pelhřimovsku, původně gotického sídla z poloviny 13. století.

Nasbírat tam vánoční náladu a dozvědět se i něco o historii adventu a Vánoc, včetně tradic a zvyků s nimi spojených, lze vždy v sobotu a neděli mezi 10. a 15. hodinou. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. A na nezájem „zimních“ návštěvníků si na hradě zatím rozhodně nestěžují.

„Za víkend jsou to desítky lidí. Jelikož v okolí jiných památek moc otevřených není, návštěvníci jsou za tuto možnost rádi – a nejedná se pouze o lidi z Vysočiny, ale třeba i z Prahy nebo z moravských měst. Odcházejí odtud vánočně naladění a spokojení, což je pro nás to nejdůležitější,“ popsala kastelánka Zlata Vobinušková.

V památce, která je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, na veřejnost čeká kromě prohlídky hradu s vánočně vyšňořenými interiéry také doprovodný program. Lidé si mohou nazdobit a pak i odnést perníčky, zkusit vyřešit speciální kvíz, dát si na zahřátí vánoční čaj nebo hradní punč či se pokochat výstavou betlémů a výtvorů dětí z Mateřské školy Kámen.

Účast na prohlídce si lze dopředu zarezervovat, například telefonicky, není to ale nutností. „Pro nás je to lepší, protože alespoň získáme přehled, kolik lidí plánuje dorazit. Jelikož tu ale kontrolujeme bezinfekčnost, tak počet návštěvníků nijak omezený není, samozřejmě s ohledem na kapacitu hradu,“ dodala Vobinušková. Poslední možnost adventních prohlídek mají zájemci víkend před Vánocemi, tedy 18. a 19. prosince.

Geniální architekt a baroko

Vydat se po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela nebo se pokochat krásami barokního umění může veřejnost na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Také tato památka má totiž svoje brány otevřeny i během zimního předvánočního období.

„Lidé u nás klidně mohou příjemně strávit většinu dne. Areál zámku je volně přístupný a vhodný třeba k procházce a normálně fungují také prohlídky Muzea nové generace nebo expozic Po stopách Santiniho a Umění baroka. Jen si je potřeba na našich webových stránkách raději nejprve ověřit provozní dobu v jednotlivých dnech,“ upozornila mluvčí žďárského zámku Martina Sedláková s tím, že v areálu je otevřena rovněž kavárna a zámecký obchůdek se suvenýry a dárky.

Přímo prohlídkové trasy ale teď v zimě velký zájem návštěvníků nevzbuzují. Jde hlavně o objednané skupiny.

„Řada lidí už má bohužel zmatek v tom, co je vlastně aktuálně povolené a jaká nařízení platí. Přitom prohlídky, kde je skupina do dvaceti osob, se lze zúčastnit i bez prokazování bezinfekčnosti,“ podotkla Sedláková.

Výzdoba v duchu 19. století

Častým cílem výletníků z Vysočiny bývá i hrad Svojanov u Bystrého v Pardubickém kraji. Zvláště pro návštěvníky ze žďárského okresu je památka v rozumné dojezdové vzdálenosti, autem jsou tam za hodinu.

Jeden z nejstarších královských hradů na našem území láká mimo jiné svým unikátním zasazením do krajiny, které o to víc vynikne nyní, když je okolní příroda zahalena do bílé.

„Kvůli situaci kolem covidu jsme sice zrušili část doprovodného programu, adventní prohlídky ale zůstávají a rádi na nich návštěvníky uvítáme. Celý hrad je svátečně vyzdobený v duchu 19. století a součástí prohlídky je rovněž povídání o vánočních zvycích,“ přiblížil kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Památka je otevřená o sobotách a nedělích, mezi 10. a 17. hodinou. Završení předvánočního provozu připadá podle kastelána na neděli 19. prosince, kdy se v domě zbrojnošů v areálu hradu odehraje i divadelní představení na vánoční téma.

„Jedná se o Legendu o hvězdě v podání Divadla Evy Hruškové,“ upřesnil Dempír. Po tomto adventním víkendu se brány sídla uzavřou a v památce budou znovu návštěvníky vyhlížet v březnu příštího roku.