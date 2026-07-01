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Nahlédli jsme do zámku v Lukách. Noví majitelé tu chystají originální ubytování

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Barokní zámek pochází ze 16. století, svou dnešní podobu ale získal roku 1747. Za pět století prošel rukama mnoha šlechticů i léty zapomenutí. (16. června 2026) | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Na skoky mezi obory jsou manželé Silvie a Michal Obadalovi zvyklí. Ač oba vystudovali humanitně zaměřené obory, po narození dětí se vrhli do světa gastronomie. V Brně založili firmu zabývající se přípravou zdravých jídel. Před pár lety ale podnik prodali a nyní koupili zámek v Lukách nad Jihlavou. Postupně ho otevírají lidem.

„Chtěli jsme zkusit zase něco úplně jiného. Což se nám opravdu podařilo,“ směje se Silvie Obadalová. S manželem se vlastníky unikátní barokní památky, která byla delší dobu na prodej, stali letos na jaře, konkrétně 11. března.

„V té době bylo na Vysočině samozřejmě ještě dost chladno, takže jsme se hned střetli s realitou tak rozlehlé budovy. Bez pořádného vytápění to tady nejde,“ popisují manželé, kteří se s nemovitostí čítající desítky pokojů zatím stále seznamují.

Těsně předtím, než ji pořídili, finišovalo v objektu natáčení filmu Něco jako rodina od režisérky a scenáristky Zuzany Mariankové, který má jít letos v listopadu do kin. V hlavních rolích se v něm představí přední čeští a slovenští herci, mimo jiné Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek.

Využití, kdy hosté mají památku jen pro sebe a vyžadují zpravidla maximální soukromí, naznačuje další směřování i v oblasti prohlídek pro veřejnost.

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