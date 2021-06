Výstava má zahájit novou éru zámku v Brtnici, Španěl stále jedná s kupci

„Chceme říct všem, že na Vysočině je zámek, který by měl být opraven. Když chodíte jeho místnostmi, říkáte si, že není možné, aby stavba, která patřila Valdštejnům a Collaltům takto chátrala. Lidstvo o tento zámek přijde, pokud o něj nebude někdo pečovat,“ řekl García Salas.

Výstava sedmi českých a španělských výtvarníků bude přístupná až do 11. září.



Salas už dříve řekl, že jedná s potenciálními zájemci o koupi zámku. Nic o jejich identitě však zatím nechtěl prozradit.

„Mám zájemce, investora, jenž chce uprostřed Evropy koupit tento zámek, který má velký potenciál. Je na polovině cesty mezi Vídní a Prahou, zajížděli sem císaři. Chceme, aby se z tohoto zámku stal střed Evropy. Usilujeme o to, aby jednání o koupi zámku mohla být v příštích dnech uzavřena. Je to otázka diplomacie a jednání, já jsem optimista,“ řekl García Salas.

Vernisáže výstavy se zúčastnil také současný majitel zámku Oleg Rybnikář. „K otázce možného prodeje zámku se nechci vyjadřovat, vím o tom jenom od pana Garcíi. On je nadšenec a já sám sobě kladu otázku, na kterou nedokážu odpovědět: nakolik je to otázka nadšení a nakolik důvěryhodná seriozní informace,“ reagoval diplomaticky Rybnikář.

Aktuální výstava podle Rybnikáře není první a ani poslední akcí tohoto typu na zámku. „Jde o to zámek revitalizovat nejen hmotně, ale vdechnout mu i život a já jsem velmi vděčný Eduardovi, že se o to nadšeně snaží a to myslím zcela vážně,“ řekl Rybnikář.

Nejbližší příští Salasem organizovanou akcí by měl být 26. června na zámku koncert a vernisáž výstavy o vztahu skladatele Vivaldiho a českých zemí spojených se společenským setkáním. Akce by se měla zúčastnit princezna Isabella Collalto de Croy, dědička rodu, který v letech 1622 až 1946 zámek a panství Brtnice vlastnil. Přijet by měla i sestra Isabelly, Giuliana Collalto.