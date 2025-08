Park a rybník se Brtnici daří udržovat, zchátralý zámek na peníze čeká

„Občas vedeme jednání s nějakým zájemcem, ale vždy to prozatím nakonec skončilo,“ řekl předseda Spolku Svébyt Brtnice Oleg Rybnikář. Zámek v Brtnici tak v Kraji Vysočina zůstává jedinou nemovitou kulturní památkou svého rozsahu, jejíž obnova je v nedohlednu.

Na Zámeckém rybníku město nechalo udělat odbahnění, rekonstrukci hráze, výpusti a přepadu. „Oprava už se tam dlouho nedělala a hráz viditelně protékala,“ shrnul brtnický starosta Jan Přibyl. Vzhled rybníka se až na novou hráz nezmění. Jeho břehy jsou oblíbeným místem pro vycházky.

Zůstane rovněž ostrůvek uprostřed rybníka, jehož břehy nechalo nyní město zpevnit kůly, aby je voda nenarušovala. V srpnu by kameníci měli dokončit přepad u hráze. V září by obnova rybníka měla být zakončená. „Nově jsme provrtali skálu u přepadu, kudy budeme odvádět vodu z rybníka rovnou do potoka. Tím už tak jako dřív nepoteče tato voda přes čistírnu vody a uleví jí,“ přidal starosta Přibyl.

Revitalizace rybníka stála 13 milionů korun bez daně. „Budeme žádat o dotaci u Státního fondu životního prostředí, ale udělat jsme to každopádně museli,“ dodal Přibyl. Pod protékající hrází rybníka jsou totiž domy.

Na ostrůvku býval parket, opilci padali do vody

Zámecký rybník je podle Přibyla doložený už k roku 1650. Místní pamětník vzpomíná, jak ještě v polovině padesátých let minulého století na ostrůvku, tehdy spojeném s břehem lávkou, fungoval parket, kde se tančilo u muziky. „Taky nejeden opilec pak z té lávky při cestě domů spadl do rybníka,“ vybavilo se osmasedmdesátiletému zdejšímu starousedlíkovi Janu Hvězdovi.

Ten si ještě pamatuje, že se také na rybníku ještě do poloviny let šedesátých bruslilo a hrál hokej při zavěšeném umělém osvětlení. A na konci padesátých let zde ještě byla k vidění archaická technologie, kdy se na rybníku ledovalo - vyřezané kusy ledu se z rybníka dodnes zachovanou brankou vozily k chlazení piva do přilehlé tehdejší hospody U Plíšků. Ta bývala v dodnes stojícím zchátralém stavení za silnicí v zatáčce Legionářské ulice.

„Tam jsem ještě jako kluk chodil tátovi pro pivo. Byla to malá špeluňka, otevřená dvě tři hodiny večer pro pár lidí,“ zavzpomínal Hvězda.

Po opravách hráze rybníka se město příští rok zaměří na práce v další části rozlehlého zámeckého areálu. Vykoupilo pozemek u silnice v ulici U pivovaru, kde bude pokračovat v budování chodníku včetně rozšíření mostku u odbočky do Sportovní ulice a k protažení chodníku až k Jihlavské ulici.

„Věřím, že to v příštím roce stihneme. Je to tam pro chodce velmi nepřívětivý úsek - silnice je úzká a nepřehledná a chodník tam citelně chybí. Ale jsme u zámku, takže kde bude beton, budeme ho obkládat kameny, aby to vypadalo hezky,“ řekl starosta Přibyl.

Loni město ve stejném stylu dokončilo úpravu nového parkoviště a stavbu chodníků v Pivovarské ulici u zámecké Francouzské zahrady.

Zámek využije průvod i Spejbl s Hurvínkem

Město po dohodě s vlastníkem příležitostně zámek využívá. Například v neděli 31. srpna ze zámku vyjde a opět se do něj vrátí historický morový průvod, který se v Brtnici koná vždy jednou za pět let.

Zámek je také možné navštívit v rámci prohlídek s průvodci, kteří jsou zde denně v běžné návštěvnické hodiny. „Byl bych rád, aby dál na zámku pokračovaly i započaté archeologické průzkumy. Hledám archeology, kteří by byli ochotní tu práci zde dělat,“ uvedl Rybnikář.

Dosud poslední fází obnovy na zámku bylo v roce 2019 vsazení části nových oken a poté oprava zborcené hradební zdi pod podmáčeným třetím nádvořím.

Kulturní akce na zámku už řadu let pořádá Spolek Zámek Brtnice. Spolek tam bude 17. srpna pořádat divadelní představení Vesele se Spejblem a Hurvínkem.

Spolek v čele s českošpanělským houslistou a muzikologem Eduardem Garcíou Salasem pro zámek získal díky veřejné sbírce kolekci kopií Tizianových gobelínů, jež zde kdysi byly. „Dál chceme pokračovat ve zviditelňování zámku a dostávat jej do povědomí,“ uzavřel García.