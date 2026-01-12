Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební parkány a bastion. Kupec se však nenašel, minimální cenu nikdo nesložil a aukce byla zrušena. Možná i proto, že ji stát vyhlásil těsně před Silvestrem.

O vyhlášení aukce věděl jak majitel zámku pražský architekt Oleg Rybnikář tak i vedení města Brtnice, ale ani jedna strana se do aukce nezapojila. „Neúčastnil jsem se, protože tam byla naprosto nesmyslně vysoko nasazená minimální cena. Pokud by ta cena byla výrazně nižší, smysl koupit by to samozřejmě mělo. Stát zřejmě v prodeji postupuje podle svých metodik, předpokládám, že s cenou půjdou dolů,“ řekl Rybnikář.

„O aukci jsme věděli, mluvili jsme o tom na radě. O koupi pozemků jsme jako město jednak neměli zájem, jednak cena byla strašně veliká,“ řekl brtnický starosta Jan Přibyl.

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku Brtnice a jednu ze zdejších bašt. O nemovitosti, které však nemají prakticky žádné využití, neměl za vyvolávací cenu 3,7 milionů korun zájem nikdo.
Oba nabízené pozemky měly výměru dohromady asi 1 500 čtverečních metrů. Pozemky jsou však přístupné jenom ze zámku nebo přes pozemky majitele zámku. „Jeden místní občan se o to tam stará, vysekává tam trávu, ale jinak ty pozemky prakticky nejsou využitelné. Určitě je divné, že parkán není majetkově součástí zámku a vlastní ho stát,“ konstatoval Přibyl.

Součástí nabízeného souboru k pozemkům jsou hradební zdi, schodiště na bastion (hradební bašta - pozn. red.) a opěrné zdi. V aukční vyhlášce píše správce majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), že hradební stěna severně umístěného jednoho z pozemků je ve špatném stavu. „Na této hradební zdi je třeba provést opravy, aby nedošlo k uvolňování kamene a tím ke vzniku úrazu a škod,“ konstatuje se v aukční vyhlášce.

Aukce bude dalším kolem pokračovat

Akce na zámku se nikdy nekonají na parkánech, ale na nádvořích nebo ve vnitřních prostorách památky. „Ty pozemky nejsou nyní využívány a jsou reálně nepřístupné, pouze přes druhé nádvoří. Ale i to by byla záležitost dalších jednání a nákladů,“ řekl Rybnikář.

Stát bude v pokusu prodat parkány dál pokračovat. „Předpokládáme, že v nejbližších dnech vyhlásíme další kolo elektronické aukce. Vždy vyhodnocujeme dané kolo aukce. Pro následující kolo může dojít ke snížení ceny, to je běžný postup,“ řekla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Minimální ceny nemovitostí ÚZSVM stanovuje nezávislým znaleckým posudkem. ÚZSVM podle Tesařové převzal správu nad prodávanými pozemky od zrušených okresních úřadů. Před rokem 1990 mohly být takové pozemky například ve vlastnictví národních výborů, orgánů státní správy v éře socialismu.

„Nabízeli jsme tento majetek nejprve státním institucím, jak nám ukládá zákon. Nabízeli jsme ho i majiteli zámku, který zájem neprojevil,“ sdělila Tesařová.

Odstraňují se resty na hradbách

Vlastníkem zámku, parku a aleje v předzámčí je podle katastru nemovitostí Spolek Svébyt Brtnice, jehož předsedou je Oleg Rybnikář. Majitelem rozlehlého parku pod zámkem je Nadace Svébyt, provázaná se Spolkem Svébyt Brtnice osobou Olega Rybnikáře. Oba subjekty deklarují vzájemnou spolupráci.

Další významné části historického areálu zámku – anglický a francouzský park a Zámecký rybník patří městu Brtnice. Všechny tyto části město postupně obnovuje.

Rybnikář řekl, že letos bude na zámku ve spolupráci s památkáři pokračovat řešení problémů z minulosti. Na zámku působí správci a pracují na údržbě a opravách. „Odstraňujeme resty v podobě díry v hradbách nebo podepření vstupního mostku,“ řekl.

Nejbližší akcí na zámku by měl být květnový fotografický workshop. „Uvažujeme i o hudební produkci, ale je problém, že to nebývá finančně návratné,“ dodal Rybnikář. Dál podle něj pokračují jednání s potenciálními investory či zájemci o koupi zámku. Od dubna do září jsou na zámku prohlídky.

