Odvolaná vedoucí památkářů žaluje Jihlavu. Stala jsem se obětí šikany, tvrdí

„V žalobě se domáhám neplatnosti odvolání z funkce,“ uvedla Dana Závodská prostřednictvím svého právníka. Podle ní sesazení z funkce bylo reakcí na její působení coby památkářky při rekonstrukci domu Masarykovo náměstí 21, jejímž investorem je město.

„Začalo to takříkajíc bublat po započetí obnovy historického domu Masarykovo náměstí 21, kdy jsem nahlas začala upozorňovat na četná pochybení. Teprve pak jsem začala vnímat snahy mě odtud nějak jako památkářku dostat,“ tvrdí Dana Závodská.

Loni v dubnu došlo kvůli neshodám představ památkářky a investora o detailech rekonstrukce ke konfliktu, který vyvrcholil až předžalobní výzvou. Náměstek Martin Laštovička v médiích zpochybnil erudici Závodské a jejího památkářského kolegy z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Jana Klimeše. Za toho se v té době postavil NPÚ Telč, který v tiskovém prohlášení vytkl stavebníkovi - tedy městu Jihlava - nerespektování zákonných povinností.

Náměstek Laštovička nicméně nyní jakoukoli souvislost obou záležitostí odmítá. „Odvolání paní Závodské nesouvisí s rekonstrukcí domu na Masarykově náměstí 21. Je to kvůli výsledku vnitřního auditu Programu regenerace městské památkové rezervace, který se převáděl z oddělení památek na útvar městského architekta. Nemohl jsem to ovlivňovat, do vnitřního auditu nemohu zasahovat. Jestli si paní Závodská myslí, že to bylo jinak, je to její věc,“ vyjádřil se Laštovička.

Tajemník Zámek nařčení odmítá

Závodská tvrdí, že tlak ze strany vedení města vyústil v souvislosti s rekonstrukcí zmíněného domu na adrese Masarykovo náměstí 21 až v šikanu na pracovišti.

„Vypadalo to, jako by nás politická reprezentace města vnímala spíše jako své zaměstnance, a nikoli jako kontrolní orgán. My jsme například vydali závazné stanovisko k řešení konkrétního problému na té stavbě a město trvalo na tom, že tam to závazné stanovisko nebude. Tlak se stupňoval a byl neúnosný. Začala jsem být na pracovišti terčem nejrůznějších osobních atak, kdy se jednalo o bossing, šikanu na pracovišti,“ vyjádřila se Závodská.

Tajemník magistrátu Evžen Zámek nařčení odmítá. „Nejsem si vědom, že by se něco takového dělo. Jednou z mých rolí je prostřednictvím útvaru auditu a kontroly kontrolovat práci úředníků, což dělám, a netýká se to jen paní Závodské, ale všech, a nemyslím si, pokud se týče kontrol, že by tam byla nějaká větší četnost, než je obvyklé, zrovna u ní,“ konstatoval Zámek.

„Jsou to argumenty člověka, který si připadá nespravedlivě odvolán. Z mého pohledu bylo odvolání naprosto relevantní a odpovídající výsledku auditu,“ dodal tajemník jihlavského magistrátu.

Nabídka jiného pracovního místa

Ode dne svého odvolání v polovině listopadu až do současnosti je Závodská v pracovní neschopnosti. „Už předtím jsem měla vážné zdravotní potíže související s meningitidou. Po suspendaci jsem psychicky i fyzicky zkolabovala a od té doby jsem na neschopence,“ řekla Závodská.

Na konci prosince jí magistrát nabídl jiné pracovní místo běžného zaměstnance na stejném oddělení. Na nabídku zatím Závodská nereagovala. Novým vedoucím oddělení památkové péče byl od 1. ledna jmenován Jindřich Kadlec. „Už u nás na památkách pracoval a vyhrál výběrové řízení,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Zámek odmítl, že by na něj ve věci auditu náměstek Laštovička vyvíjel nějaký tlak. „To mohu vyloučit. Pokud jsem chtěl něco doložit, tak proto, abych se ujistil, že ti úředníci pracují správně, zda jejich rozhodnutí nejsou nad rámec toho, co mohou, nebo nejsou v nepořádku úředně. U některých postupů paní Závodské tam pořádek v té úředničině moc nebyl,“ řekl Zámek.

Audit se týkal Fondu regenerace památek, z něhož odchází příspěvky na opravy památek, které prochází administrativou památkového oddělení. „Byla tam řada významných nedostatků a porušení předpisů, nedostatky ve smlouvách, vyúčtování dotací, doložení. Proto následovalo to odvolání,“ řekl Zámek.

„Všechna má údajná pochybení, které mi byla vytčena, se týkají takzvaných mimořádných příspěvků statutárního města Jihlavy na obnovu nemovitých kulturních památek nebo jiných objektů na území městské památkové rezervace Jihlava. Administraci těchto příspěvků jsem však neměla v náplni mé práce,“ tvrdí Závodská.

Nadřízený nechal případ bez komentáře

Advokát odvolané Závodské Tomáš Havran míní, že městu v dané věci chybí upřesňující norma, jak má úředník konkrétně postupovat. „Mám za to, že tam chybí, jak je v podobných věcech běžné, vnitřní podzákonný předpis. Úředník tedy nemá podle čeho postupovat, pak jej lze snadno nachytat, že mu někde chybí podpis nebo faktura.“

Přímý nadřízený Závodské, šéf stavebního úřadu Michal Jarco, věc odmítl komentovat. „Můj komentář k personálním otázkám je: bez komentáře. Nechci se do toho zaplétat, je to věc, která šla mimo mě,“ řekl Jarco.

Bez komentáře ponechal odvolání Závodské také Národní památkový ústav v Telči. „Jde o interní záležitost Magistrátu města Jihlavy, ke které nám nepřísluší se vyjadřovat,“ sdělila mluvčí NPÚ Telč Ilona Ampapová.

Spor rozhodne soud. Charakter sporu je zarámován platnými zákony, kdy pracovníci samospráv vykonávají současně i státní správu, v případě Závodské památkářský dohled.

„Považuji za nešťastné, že na jedné straně je stavebník a vlastník domu, tedy statutární město Jihlava, a na druhé straně tam památkovou péči vykonává Magistrát města Jihlavy. Když to zjednoduším, tak v podstatě Jihlava hlídá sama sebe, a to není stav, který by byl obecně žádoucí,“ míní advokát Závodské Havran.