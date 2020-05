V Brodě vzniká další alternativní škola, slibuje demokracii a empatii

Základní škola EQ. Tak zní její název. Už z něho je patrné, na jakou oblast se bude nejvíc zaměřovat.



„Nejdůležitější pro nás je podpora budování měkkých dovedností, které úzce souvisejí se sociálně-emoční inteligencí (EQ). Lidé s vyšším EQ mají předpoklady být úspěšní ve svém oboru i jako partneři,“ vysvětluje Josef Výborný, jeden ze zakladatelů školy.

Výuka by měla vycházet z principů intuitivní pedagogiky a waldorfské školy a je inspirována kutnohorskou Základní školou Hůrka. Pro část programu je inspirací i Montessori vzdělávání.

Škola si klade za cíl ctít respektující a demokratické prostředí před autoritativním. „Pravidla, pokud jsou potřeba, vytváříme společně,“ říká spoluzakladatelka školy Hana Kučerová.

Chyba jako důkaz a vítaný jev

„Vnitřní motivace a samostatnost je pro nás více než vynucenou povinností. Budeme se snažit objevit potenciál dětí, proto s nimi budeme pracovat individuálně. Snažit se je poznat a ve vzájemné spolupráci vytvořit individuální plán tak, aby měly dostatečný prostor pro realizaci svých zájmů,“ dodává.

Dalším základním principem ZŠ EQ je spolupráce. Ta má být důležitější než vzájemné soutěžení. Proto se ve škole nebude známkovat a i vysvědčení bude v podobě slovního hodnocení. Děti se budou ve skupinách od sebe učit navzájem.

Škola zároveň slibuje, že bude učit děti kriticky myslet a pracovat s chybou. „Chyba je u nás vítaným jevem, dále s ní pracujeme a považujeme ji za důkaz o probíhajícím učení,“ poukazuje Výborný.

Jak on sám říká, k založení takové alternativní školy ho přiměly jeho čtyři děti.

„Chtěl jsem jim dopřát něco jiného, než jsme zažili my. Začal jsem se o různé jiné formy vzdělávání více zajímat,“ usmívá se. „Rodiče na Havlíčkobrodsku nemají příliš velký výběr, alternativní školy tu chybí,“ vysvětluje Výborný, proč jeho zájem vyústil až v založení nového zařízení.

Vedení města vznik školy vítá

V posledních dvou letech pořádal na téma vzdělávání řadu besed. Vytvořila se skupina podobně smýšlejících rodičů a z ní se rekrutují první zájemci o studium. V počátku by skupinu mělo tvořit zhruba deset dětí ve věku od šesti do osmi let.

„Ministerstvem školství schválenou kapacitu máme v současné době 28 dětí. Postupně bychom ji chtěli navyšovat až na zhruba sto dětí,“ líčí Josef Výborný.

Žáci budou rozděleni do takzvaných trojročí. V jedné skupině spolu budou děti tří klasických školních ročníků. Tento způsob výuky vychází z Montessori pedagogiky. Výuka bude probíhat ve dvou hodinu a půl trvajících blocích s půlhodinovou přestávkou.

Ve vedení města má vznik nové soukromé školy podporu. Radnice ho nevnímá jako konkurenci pro městské školy. „Vítáme v této oblasti všechny aktivity. Jsme rádi, že zde rodiče budou mít ke státním školám alternativu a nemusí kvůli ní jezdit třeba do Jihlavy,“ konstatuje místostarosta Vladimír Slávka.

Dvě alternativní školy vedle sebe

EQ škola bude sídlit v areálu hotelové školy v Kyjovské ulici. „Střední škola ho nevyužívá celý, má tu volné prostory. Pro výuku jsou kolaudovány, což je pro nás ideální. Zatím jsme domluveni na nájmu na dva roky s možným prodloužením,“ prozrazuje Výborný.

Děti tu budou moci využívat i zázemí, jako je tělocvična nebo venkovní hřiště.

Zajímavostí je, že v tomto areálu se sejdou obě soukromé alternativní základní školy, jež v Brodě působí. Od loňského září prostory hotelové školy využívá i pobočka Mateřské a základní školy Slunečnice z Okrouhlice.

„Původně jsme měli vyhlédnuté prostory přímo na havlíčkobrodském náměstí, ale to nevyšlo. Proto jsme se dohodli s hotelovou školou,“ praví zakladatelka Slunečnice Hana Belingerová.

Její zařízení tu funguje jako Montessori škola. Pobočku v Kyjovské ulici navštěvuje zhruba dvacet dětí ve dvou trojročích - čtvrtá až šestá třída a sedmá až devátá. Do Brodu odcházejí poté, co v Okrouhlici absolvují první trojročí i případnou mateřskou školu.

„Určitě se tu nebudeme vnímat jako konkurenti. Sama jsem zřizovatelům EQ školy s několika drobnostmi pomáhala. Každá škola bude mít svůj jasný program. Snad se sem všichni i po čase vejdeme,“ praví Belingerová.

Protože EQ škola bude soukromá, bude do určité míry závislá i na příspěvcích od rodičů. Ti by měli platit za dítě školné. „Jeho výše by se mohla pohybovat okolo tří tisíc korun měsíčně. Není to ale částka pevná, bude záležet na individuální domluvě,“ naznačuje Josef Výborný.