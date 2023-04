Rostoucí ceny ovoce a zeleniny ženou lidi k motykám, zájem o zahrádkaření roste

O kompost mají zájem zahrádkáři i zemědělci Produkce vlastního kompostu je pro většinu zahrádkářů samozřejmostí. Jen málokterý se totiž vzdá možnosti získat kvalitní hnojivo v podstatě bez nákladů. Kompost vyřeší, kam odkládat bioodpad ze zahrady, nadšenci do něj mohou nosit i rostlinné zbytky z kuchyně – třeba slupky z brambor, okrojky z ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu. Pro urychlení zrání, jež by mělo trvat nejméně rok, lze použít i speciální přípravky. Ale i lidé, kteří kompost založený z různých důvodů nemají, mohou toto hnojivo záhonům dopřát. Kromě koupě pytlovaného kompostu v obchodě lze využít i služeb kompostáren. Ty jsou v řadě měst a obcí na Vysočině. Jedním z nich je Pelhřimov, kde kompostárna funguje přes dvacet let a provozují ji Technické služby města Pelhřimova (TSMP). Dříve byl výsledný produkt využíván pro potřeby města a TSMP při údržbě veřejné zeleně. Od roku 2018 je ale jako registrované organické hnojivo k dispozici i veřejnosti a soukromým zemědělcům. A zájem stoupá. „V roce 2021 občané zakoupili 385 tun a v roce 2022 již 411 tun tohoto velice kvalitního materiálu. A soukromí zemědělci si jej pomalu začínají kupovat také,“ popsala ředitelka TSMP Eva Hamrlová. Mezi veřejností je největší zájem o propagační akci Nakopej si pytel, při níž je rozdáván kompost zdarma obyvatelům Pelhřimova a jeho místních částí. Vlastními silami si lze nabrat jeden pytel hnojiva. Letos tato akce připadá na 22. dubna. Zájemci mohou do kompostárny v Myslotínské ulici dorazit mezi osmou hodinou a polednem.