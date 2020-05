Zahrádkáři v brodské kolonii zasázeli naposledy, na podzim musejí odejít

V zahrádkářské kolonii Na Nebi v Havlíčkově Brodě bylo v posledních týdnech obzvlášť živo. Lidé využili jarního počasí a sázeli, upravovali záhonky a dávali zahrádky do pořádku. Kolonie má před sebou poslední sezonu, pak ustoupí novým domům. V době koronaviru je to pro nájemce o to smutnější.