Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni

  16:45
Extrémně málo vody i útoky kormoránů. To jsou největší potíže, s nimiž se letos potýkali rybáři na Vysočině. I přes složitější podmínky však lidé o bohatou nabídku tradičních druhů ryb nepřijdou. A pořídit je mohou i čerstvě vytažené z vody. Rybářství totiž opět chystají řadu výlovů s prodejem šupináčů. Někde začínají už v sobotu brzy ráno.
foto: Jana Nedělková, MF DNES

Kapra, amura, lína, ale i štiku, candáta či sumce mohou zájemci naservírovat k sobotnímu obědu jen pár hodin poté, co tito živočichové opustí vody Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku. Jeden z největších rybníků na Vysočině si rybáři vezmou do parády již tento víkend.

Rekreanti na Medlovském rybníku plaší kormorány, metráky ryb tak zůstaly rybářům

„Lovit se bude tradičně od sobotních časných ranních hodin. Se zahájením prodeje ryb pak počítáme zhruba od půl deváté,“ informoval Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár, která na „Veseláku“ hospodaří. Ceny budou podle něj stejné nebo podobné jako loni, v případě kapra se tak počítá s částkou kolem osmdesáti korun za jeden kilogram.

Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů. Podávat se bude rybí tatarák nebo třeba klasika v podobě smaženého kapra, chybět ale nemá ani běžné občerstvení.

„Už tradicí, oblíbenou hlavně u dětí, je pak bazének s ukázkou živých ryb, které se ve Veselském rybníce vyskytují. Lidé si je tam mohou v klidu prohlédnout,“ popsal Kulhánek.

Jedná se o rybu, která žere pouze přirozenou potravu, tudíž je tučná. Navíc žije v hejnu, což kormorán při lovu vyhledává, a v neposlední řadě je síh stříbrný, takže funguje opravdu jako takové zrcátko – predátor ho snadno spatří a uloví.
Rybáři společnosti Kinský Žďár budou nyní pokračovat ve výlovech dalších vodních ploch. Ve čtvrtek přijde na řadu třeba rybník Rendlíček u Březí nad Oslavou.
Kdo nestihne sobotní program, může k „Veseláku“ zamířit ještě v neděli ráno, kdy se uskuteční takzvaný „dolovek“. Jaké množství šupinatého bohatství však nádrž vydá, lze odhadnout jenom stěží. „Uvidíme, kolik nám toho kormoráni nechali, máme jich tady teď bohužel určitě přes dvě stovky. A každý tenhle pták sežere kolem kila ryb denně,“ povzdechl si zkušený rybář.

Právě tito velcí, nenasytní ptáci sužují podle něj nejen Veselský rybník, ale i řadu dalších vodních ploch v okolí. Stahují se k nim právě nyní, před výlovy, kdy masa šupináčů ve vodě „zhoustne“. Nějaké plašení nemá podle Kulhánka smysl. „Vystresované zvíře vše vyzvrátí a jde lovit nanovo. Menší zlo tak je nechat kormorána nažrat se a pak v klidu vytrávit,“ konstatoval Kulhánek.

Vhodný termín se teprve hledá

Z větších nádrží plánuje Rybářství Kinský Žďár lovit letos ještě Matějovský rybník, dále Rendlíček nebo Medlov a Sykovec. Sykovec, oblíbená rekreační plocha u Třech Studní na Novoměstsku, poté již zůstane vypuštěný a na jednu sezonu bez ryb. Čekají jej opravy hráze a výpustního zařízení.

Na řadu tento rok přijde dokonce i takzvané „Moře Vysočiny“ – Velké Dářko, největší rybník v celém kraji. „Termín jeho výlovu ještě nelze přesně stanovit, ale odhaduji to zhruba v druhé polovině listopadu,“ míní Kulhánek.

Kam na výlov?

(vybraná místa na Vysočině)

  • 11.-12. října: Veselský rybník (Nové Veselí)
  • 18. října: Sedlejovský rybník (Sedlejov)
  • 21. října: Rendlíček (Březí nad Oslavou)
  • 25. října: Štěpnický rybník (Telč)
  • 29. října: Sykovec (Tři Studně)
  • 1. listopadu: Řeka (Krucemburk)
  • 1. listopadu: Kovárna (Sněžné)
  • 8. listopadu: Pastvištní rybník (Stařeč)

Zabrat podle něj dalo letos rybářům kromě kormoránů i extrémní jarní a letní sucho, což potvrzují také další rybářství na Vysočině.

„Jen málokterý rybník jsme letos měli plný, některé nám za sezonu sotva dotekly. Tím pádem se přes léto muselo také méně krmit. Na druhou stranu nám docela přálo teplotně příznivé září,“ zhodnotil Libor Klabeneš z rybářství Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, jež hospodaří hlavně na Havlíčkobrodsku.

Jak se to podepíše na výsledcích podzimních výlovů, se podle něj ještě nedá odhadnout. „Teprve začínáme, takže třeba ještě budeme příjemně překvapení,“ doufá Klabeneš.

Pro veřejnost rybáři LDO Přibyslav chystají už tradiční výlov rybníku Řeka u Krucemburku. Ten připadá na první listopadový den. Lidé tam zhruba od půl desáté ráno nakoupí čerstvé ryby – od kaprů až po dravce; i v tomto případě s cenami stejnými jako minulý rok. K dispozici bude rovněž stylové občerstvení.

„Vedle stávající restaurace tam u hráze nedávno vznikla ještě další provozovna – U Peruna, která by také měla být otevřena se svými rybími specialitami. Bude určitě z čeho vybírat,“ láká Klabeneš.

V Telči bude hrát i živá muzika

Již tradicí s velmi hojnou návštěvností je pak například i výlov Štěpnického rybníka v Telči, který letos připadá na sobotu 25. října. „Opět si u nás lidé budou moci čerstvé ryby nejen koupit, ale i nechat opracovat. Bude hrát živá muzika a samozřejmostí je také bohatá nabídka jídla,“ láká Pavel Nechvátal z Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve na Pelhřimovsku.

Milovníci rybího masa budou moci okusit třeba kapří hranolky, rybí polévku, smaženého pstruha i kapra nebo šupináče z udírny. Letošní novinkou budou rybí produkty ve skleničkách.

Kapři, štiky, candáti i sumci. Na Vysočině začínají výlovy s prodejem ryb

Dlouholetou tradici má rovněž výlov rybníka Kovárna ve Sněžném u Nového Města na Moravě na Žďársku, kde budou rybáři tahat úlovky z vody v sobotu 1. listopadu od zhruba deváté ranní.

Pro návštěvníky bude v tomto případě připraven sumec, candát, pstruh a štika na grilu, rybí karbanátky nebo třeba smažený kapr. Tento tematický sortiment doplní rovněž zvěřinové speciality a další delikatesy.

17. října 2024






