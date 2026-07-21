K závažnému případu vzlétla helikoptéra Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) v pondělí kolem páté hodiny odpolední.
„Pacientka se nacházela v bezvědomí a její stav byl velmi vážný, hrálo se tam skutečně o vteřiny,“ popsal Petr Janáček, mluvčí ZZS KV.
Pilot si proto nemohl místo pro přistání svého stroje příliš dlouho vybírat. „Šlo tedy skutečně o jeden z těch náročnějších a odvážnějších manévrů,“ potvrdil Petr Janáček s tím, že pacientka byla následně přepravena do nemocnice v Novém Městě na Moravě.
„Žena je u nás nadále hospitalizovaná a v současné době je mimo nebezpečí,“ sdělila v úterý před polednem Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.
Video nasbíralo statisíce zhlédnutí
Na místě, přímo v nitru Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, asistovalo záchranářům při složitém zásahu také několik jednotek hasičů – z Herálce, Svratky a ze Žďáru nad Sázavou.
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Právě herálečtí dobrovolní hasiči natočili ze vzletu záchranářského vrtulníku video, které následně umístili i na svůj facebookový profil. Příspěvek měl rázem statisíce zhlédnutí, stovky sdílení a přes patnáct set komentářů.
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Lidé především vyzdvihovali umění pilota v náročném lesním terénu. „Tohle je Pan Pilot, super. Toto dokáže jen málo pilotů, smekám klobouk před jeho umem,“ vyjádřila se například Tereza Trenzová.