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VIDEO: Náročný manévr vrtulníku záchranářů v lese. Pilot je bůh, žasnou lidé

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  12:47
Bezchybně zvládnutý vzlet záchranářské helikoptéry mezi vzrostlými stromy na lesní cestě u obce Herálec na Žďársku natočili zasahující místní dobrovolní hasiči. Vrtulník tam letěl pro starší ženu, kterou v lese poštípal hmyz. Po zveřejnění na sociální síti už video nasbíralo statisíce zhlédnutí. Tohle není pilot, tohle je prostě bůh, zaznívá opakovaně v záplavě komentářů.

K závažnému případu vzlétla helikoptéra Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) v pondělí kolem páté hodiny odpolední.

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„Pacientka se nacházela v bezvědomí a její stav byl velmi vážný, hrálo se tam skutečně o vteřiny,“ popsal Petr Janáček, mluvčí ZZS KV.

Pilot si proto nemohl místo pro přistání svého stroje příliš dlouho vybírat. „Šlo tedy skutečně o jeden z těch náročnějších a odvážnějších manévrů,“ potvrdil Petr Janáček s tím, že pacientka byla následně přepravena do nemocnice v Novém Městě na Moravě.

„Žena je u nás nadále hospitalizovaná a v současné době je mimo nebezpečí,“ sdělila v úterý před polednem Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

Video nasbíralo statisíce zhlédnutí

Na místě, přímo v nitru Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, asistovalo záchranářům při složitém zásahu také několik jednotek hasičů – z Herálce, Svratky a ze Žďáru nad Sázavou.

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Právě herálečtí dobrovolní hasiči natočili ze vzletu záchranářského vrtulníku video, které následně umístili i na svůj facebookový profil. Příspěvek měl rázem statisíce zhlédnutí, stovky sdílení a přes patnáct set komentářů.

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Lidé především vyzdvihovali umění pilota v náročném lesním terénu. „Tohle je Pan Pilot, super. Toto dokáže jen málo pilotů, smekám klobouk před jeho umem,“ vyjádřila se například Tereza Trenzová.

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