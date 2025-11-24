Spory i problémovou techniku na vysočinské záchrance bude řešit nový šéf Kaňkovský

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) bude lékař a bývalý poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). V čele krajské organizace nahradí Vladislavu Filovou, která dala v září svoji funkci k dispozici kvůli vleklým sporům vedení ZZS a jejích zaměstnanců. Týkalo se i poruchovosti záchranářských přístrojů.
Lékař a bývalý poslanec Vít Kaňkovský.

Lékař a bývalý poslanec Vít Kaňkovský. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Do výběrového řízení na místo ředitele ZZS se přihlásilo 20 lidí. „Do rady kraje komise doporučila čtyři uchazeče v jasně daném pořadí. Rada kraje to pořadí ctila,“ uvedl hejtman Martin Kukla (ANO).

V září se hejtman s Filovou dohodl, že ZZS povede do nástupu nového ředitele. Předpokládalo se, že to bude 1. ledna. Kaňkovský, který je zároveň krajským zastupitelem, ale do funkce nastoupí až od 1. února 2026.

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

„Je to po dohodě s ním, budoucí pan ředitel projevil tento zájem,“ dodal Kukla. Očekává, že Kaňkovský kvůli nové funkci také rezignuje na místo v krajském zastupitelstvu.

Filová byla v čele ZZS od listopadu 2009. Předtím byla ekonomicko-technickou náměstkyní ředitele ZZS Lukáše Kettnera.

Za spory byly i problémové defibrilátory

Podle odborářů ZZS a některých bývalých zaměstnanců byly vztahy uvnitř organizace dlouhodobě špatné především na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Zhoršily se i kvůli nákupu přístrojů Tempus. Část zdravotníků je dlouhodobě kritizuje jako nespolehlivé. S poruchou defibrilátoru dávají do souvislosti i srpnové úmrtí muže v Humpolci. ZZS takové hodnocení vybavení opakovaně odmítla. Nákup přístrojů i úmrtí prověřuje policie.

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Podle hejtmana se řeší, zda by bylo možné zkrátit udržitelnost projektu, díky kterému získal kraj na přístroje dotace. Vyhodnocuje se také, jak účinná byla poslední aktualizace softwaru.

„Aktualizací už v minulosti proběhlo mnoho. Zásadního nezměnila žádná z nich nic, někdy dokonce nějaké věci i zhoršila. Takže si od toho neslibuji nic zázračného,“ řekl Miroslav Vácha, člen krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, který byl do září také šéfem odborů krajských záchranářů.

Vít Kaňkovský
Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský ve Sněmovně
Ředitelka zdravotnické záchranné služby na Vysočině Vladislava Filová
Defibrilátor Tempus, k němuž mají záchranáři na Vysočině výhrady.
Jmenování Kaňkovského Vácha ocenil jako dobrou a praktickou volbu. „Myslím si, že je přijatelný pro většinu lidí, politicky, kompetenčně i z pohledu zaměstnanců. Ke kauze celou dobu přistupoval zodpovědně a snažil se dělat transparentní kroky a navrhoval řešení, které jsme podporovali,“ řekl Vácha.

Po kritickém článku přišel vyhazov

Kritický k fungování ZZS byl dřív i lékař Aleš Kalousek. Když se pak včas nevrátil z jednoho z výjezdů, dostal výpověď. Své pochybení nepopřel. „Nepopírám to, ale bylo to v normě, která byla dřív tolerovaná,“ připustil Kalousek.

Okamžitou výpověď tak považuje za neadekvátní a dává ji do souvislosti se svojí veřejnou kritikou poměrů u záchranářů. „Za mě je to očividné. Vyšel článek a za šest dnů jsem byl vyhozený,“ řekl Kalousek.

Po poradě s vedením odborů se proti výpovědi právně brání. „Žaloba byla podaná asi před třemi týdny,“ řekl Kalousek. Výsledkem má být zrušení výpovědi. Omluva nebo finanční kompenzace předmětem žaloby nejsou. „Není to podané proto, abych z toho něco vytřískal, ale spíš proto, aby se to nestalo někomu jinému,“ dodal Kalousek.

