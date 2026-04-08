Drama v rychlíku. Sanitka se nedostala k pacientovi, záchranáři s ním jeli vlakem

Jan Salichov
  9:16
Netradiční zásah mají za sebou záchranáři na Vysočině. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nádraží Jihlava-město se sanitka nemohla dostat k nástupišti, kde v zastaveném rychlíku čekal muž s akutním astmatickým záchvatem. Posádka se proto rozhodla pro improvizaci: pacienta ošetřila přímo ve vlaku a do nemocnice s ním pokračovala po kolejích.
Po pětiminutovém ošetřování za jízdy předávají záchranáři muže s astmatickým záchvatem do péče kolegů v sanitce, která na ně čekala přímo u nástupiště. | foto: ZZS Kraje Vysočina

Událost se stala v neděli 5. dubna v podvečer. Operační středisko přijalo tísňovou výzvu o jednapadesátiletém muži, u kterého se v rychlíku blížícím se k Jihlavě rozvinula silná dušnost.

Situaci na místě však komplikovala probíhající modernizace nádraží Jihlava-město. „Vzhledem k tomu, že je okolí rozkopané, sanitka nemohla dojet až k peronu. Pacienta by bylo nutné transportovat na lehátku přes staveniště, což by bylo velmi problematické,“ vysvětlil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Zatímco záchranáři ošetřovali muže přímo v jedoucím vagonu, sanitní vůz se bleskově přesunul na hlavní nádraží, aby na pacienta čekal hned u dveří vlaku.

Záchranáři proto na nástupiště doběhli s vybavením v rukou a muži okamžitě podali inhalační terapii (dýchnout z masky s léky – pozn. red.). Aby se předešlo rizikovému přenášení pacienta přes rozestavěný areál, padlo rychlé rozhodnutí – lékař i záchranář zůstanou ve vlaku a pacienta zajistí během jízdy na hlavní nádraží.

Během pětiminutového přesunu po kolejích záchranáři muže přímo v kupé stabilizovali a zavedli mu nitrožilní terapii. Mezitím se prázdná sanitka bleskově přesunula na hlavní jihlavské nádraží, kde už na příjezd vlaku čekala přímo u nástupiště.

Vlak neztratil ani minutu

Díky úzké spolupráci s průvodčí Českých drah se překládka pacienta do sanitního vozu udála ve chvíli, kdy v rychlíku probíhala plánovaná výměna lokomotivy. Spoj díky tomu nabral jen minimální zpoždění.

Podle mluvčího záchranné služby jsou podobné situace, kdy musí posádky využít jiný než vlastní dopravní prostředek, naprosto ojedinělé.

„Vzpomínám si, že asi před dvěma lety využili záchranáři na Dalešické přehradě soukromou loď, aby se dostali k místu události. Ale že by se ošetřoval pacient přímo ve vlaku, který by s nimi jel dál, to za posledních šest let nepamatuji,“ uzavřel Janáček, s tím, že muže následně předali do péče jihlavské nemocnice.

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Podle její mluvčí Moniky Zachrlové byl pacient po převozu do nemocnice na urgentním příjmu přibližně půl hodiny a poté odešel domů. „Je v pořádku,“ uvedla.

Současná podoba nádraží Jihlava-město, které prochází rozsáhlou modernizací, představuje pro záchranné složky komplikaci. „Každá stavba nám samozřejmě trošku komplikuje cestu k pacientům, ale s tím se bohužel musíme vypořádat. Chápeme, že jsou místa, která se opravit a rekonstruovat prostě musí,“ přiznává mluvčí záchranářů. V tomto případě improvizace posádky zajistila, že i přes neprůjezdné staveniště byla pomoc u pacienta včas a transport proběhl bezpečně.

Nejčtenější

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet jednotek hasičů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

Místo lávky je říční brod. Máme s taškami přeskakovat po kamenech? ptají se lidé

Nový brod začne v Pelhřimově fungovat letos v červnu. Někteří místní si ovšem...

Stavba nového záchytného parkoviště v Pelhřimově ještě není dokončená, ovšem už teď se o ní zase hodně mluví. Důvodem je netradiční přechod přes řeku Bělou, který má lidem už zanedlouho výrazně...

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

Bez slitování pokutovat! Ledči došla trpělivost se špatně parkujícími řidiči

Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na...

Město Ledeč nad Sázavou vyhlásilo boj špatně parkujícím řidičům v centru města. Podnikatele a živnostníky obeslalo dopisem, na odstavená vozidla se společně s policií zaměří. A bude trvat na...

8. dubna 2026  8:23

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet jednotek hasičů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

7. dubna 2026  18:08

Aktivní místostarostka odešla z ODS. Bylo to nerovné partnerství, vysvětluje

Vernisáž výstavy Brody v Brodě na konci listopadu 2025. Místostarostka Marie...

Občanská demokratická strana na Vysočině přišla o výraznou osobnost. Ukončení svého členství ve straně oznámila místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová. „Vědomě jsem nezaplatila členský...

7. dubna 2026  15:32

Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí,...

Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava...

7. dubna 2026  12:04

Začínají opravy stěžejních ulic, Havlíčkův Brod čeká nejhorší uzavírka v historii

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Před řidiči na Vysočině stojí náročné jaro. Hned po Velikonocích se rozebíhají významné investice, které výrazně překreslí dopravní mapu. Opravovat se začínají důležité tahy v Jihlavě i v Havlíčkově...

7. dubna 2026  8:49

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

6. dubna 2026  17:39

Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice.

Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška a rozměry jsou při pohledu zevnitř impozantní. Ale za běžného provozu si je nikdo neuvědomí. Bude...

6. dubna 2026  9:14

Problémy na cestě k D1 zatím nekončí, stavba obchvatu se o roky odkládá

Obchvat Věž nutně potřebuje. Rušná silnice nyní vede přes střed obce, přes...

Kdo tudy jezdí pravidelně, dobře ví, o jak velký špunt na cestě k dálnici D1 se jedná. Ve Věži a ve Skále na Havlíčkobrodsku ovšem netrpí jen řidiči, ale hlavně místní obyvatelé. Velkou změnu si...

5. dubna 2026  9:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dřevěná budova v Havlíčkově Brodě padla. Sídlo údržby zeleně bude zděné

Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu...

V jihovýchodní části Havlíčkova Brodu dochází ke vskutku historickému kroku. Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu technických služeb v Bělohradské ulici. Ta byla už...

4. dubna 2026  10:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

3. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  20:23

