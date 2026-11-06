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Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení

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  10:18
Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.

Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady. | foto: ZZS Kraje Vysočina

Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.
Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.
Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.
Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.
7 fotografií
Krajští záchranáři na Vysočině v sanitkách testují nové přístroje, které by mohly nahradit vybavení Tempus Výběrové řízení na nové přístroje, na jehož přípravě se už několik měsíců podílí pracovní skupina, by mohlo být vypsané v první polovině příštího roku. Kritika funkčnosti původních přístrojů v krajské organizaci dřív přispěla k vyhrocení vztahů mezi zaměstnanci a vedením.

Inspekce práce zabývající se možnou šikanou na pracovišti nyní potvrdila porušení zákona, informovaly dnes Seznam Zprávy. Kontrola se týkala situace v roce 2024, vedení na kritizovaném pracovišti už je nové.

„Od začátku roku je tam nová vrchní sestra a už v roce 2025 tam byl nový primář, takže vedení na té oblasti už je vyměněné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Petr Janáček.

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Porušení zákona kvůli bossingu a šikaně podle webu inspekce konstatovala u jedné z vrchních sester, která nyní pracuje v managementu záchranné služby. Podle Janáčka je nyní v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Teprve po jejím návratu s ní bude možné závěry inspekce řešit.

ZZS má od letošního února nového ředitele Víta Kaňkovského. Nahradil Vladislavu Filovou, která dala loni v září svoji funkci k dispozici kvůli vleklým sporům vedení ZZS a jejích zaměstnanců. Týkaly se i poruchovosti záchranářských přístrojů a kritiky fungování organizace.

Propuštění jednoho z lékařů se dostalo i před soud. Výpověď dostal, když se včas nevrátil z výjezdů. Své pochybení přiznal, ale nepovažoval ho za dostatečně závažné pro výpověď. Spojoval ji spíš se svojí veřejně pronášenou kritikou poměrů u záchranářů. Soud výpověď zneplatnil, ZZS se proti tomu neodvolala.

Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
7 fotografií

Systém Tempus dodaný společností SNT Plus zavedla ZZS postupně mezi lety 2020 až 2024. Byl pořízený z dotace, jejíž podmínkou je doba udržitelnosti. Na poslední kusy skončí v roce 2029. Funkčnost systému se snažily zlepšovat jeho aktualizace, protože ale nepomohly, začala ZZS připravovat nákup nového vybavení.

„Probíhá testování přístrojů, které jsou na trhu. Na tom českém jsou asi tři druhy. Z toho jeden už z nabídky vypadl, protože nejsou schopní dodat český manuál a aby to se záchranáři komunikovalo česky. Výměna prostě není tak jednoduchá, jak si všichni představují,“ dodal Janáček.

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