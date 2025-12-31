Z původně týdenní zkoušky se stal fotbalový příběh jako z pohádky

Jan Salichov
  10:22
Jeho životní příběh ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem přitom fotbalistu Youssoupha Mbodjiho nikdo v České republice neznal. A nebylo divu...
V té době dvacetiletý krajní obránce ze Senegalu působil v akademii Evianu, hrajícího pátou francouzskou ligu. Jeho agent Daniel Chrysostome mu však doporučil zkusit štěstí v druholigovém FC Vysočina.

A tím odstartoval velký příběh.

„Když v lednu 2025 přišel do Jihlavy, nemluvil česky a zpočátku ani anglicky. Ještě z letiště mi volal sportovní manažer Jihlavy Lukáš Vaculík, že se s ním nemají jak domluvit a ptal se mě, co s ním budou dělat,“ prozradil Daniel Chrysostome v rozhovoru pro livesport.cz.

„Já jim odpověděl, že jazyk při fotbale není to nejdůležitější, ať mu dají tři dny. Uplynul týden a bylo jasné, že ani taková bariéra pro něj není žádnou překážkou,“ pokračoval Chrysostome.

„Daniela jsem se ptal, jestli Mbodji umí základní angličtinu. A on mi řekl, že ano,“ vzpomíná s úsměvem Vaculík. „Jenže uměl akorát pozdravit. Hned po cestě z letiště, když jsem ho vezl a začal s ním komunikovat, jsem viděl, že angličtina dobrá nebude.“

Zaujal od prvního okamžiku

Hned druhý den však Mbodji cestoval s jihlavským týmem do rakouského Hollabrunnu, kde nastoupil do druhého poločasu utkání s místním druholigovým celkem SV Stripfing/Weiden.

„Do Jihlavy přišel na týdenní zkoušku, abychom posoudili, zda má smysl, aby v týmu pokračoval. A bylo vidět, že bude zajímavý nejen pro Jihlavu, ale i s přesahem k případnému přestupu do první ligy,“ vzpomíná tehdejší trenér FC Vysočina Marek Jarolím.

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy

„Okamžitě začal být na hřišti znát. Viděl jsem tam prvky síly, rychlosti, nebál se hrát, takže předpoklady tam byly vidět. Ligový potenciál byl znát od první chvíle,“ vzpomíná Vaculík.

Zapadnout do jihlavského týmu pomohl Mbodjimu jiný zahraniční hráč, turecký stoper, žijící ve Švýcarsku Emir Tombul. „Emir mluví asi čtyřmi jazyky, takže mu dokázal překládat. Navíc Mbodji s námi chtěl mluvit, takže se po chvilce základní slovíčka naučil. Samozřejmě, nebylo to na nějaké vyprávění, ale základní komunikaci zvládl.“

Na jaře mohl jen trénovat

Brzy nebylo pochyb o tom, že mladý krajní bek má kvality na to, aby se probojoval do základní sestavy. Jenže nastaly jiné potíže. Vysočina měla z administrativních důvodů zmrazené příchody, a tak Mbodjiho smlouva nemohla být zaregistrována. A Jihlavu nemohl posílit ani útočník Dan Maria Ben El.

„Jsou to jednoznačně nadaní hráči, kteří v sobě něco mají. Z tohoto hlediska by to byly zajímavé posily, které mohou pomoct zbytku týmu, aby se zlepšil,“ soudil Jarolím. „Jejich přestupy však nyní nelze zrealizovat, a tudíž zatím nejsou k dispozici,“ doplnil jihlavský trenér.

Široký kádr? Připravujeme se na poháry, žertuje Jarolím. Vysočina bude drsně sekat

„Snažili jsme se, aby Mbodji mohl hrát zápasy. Měla být i cesta, jak by to bylo možné. Bohužel, svaz to tehdy nepovolil,“ říká sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Doteď si myslím, že to bylo neoprávněně. Ale to je jen můj názor.“

Talentovaný fotbalista tak mohl pouze trénovat a připravovat se s týmem. Do zápasů směl naskočit pouze v přípravě či modelových duelech. „Přestože na jaře nemohl nastupovat do zápasů, nikdy si nestěžoval, vždy přišel na trénink pozitivní a připravený se zlepšovat,“ ocenil pozitivní přístup hráče Vaculík.

Žádná skleslá nálada

„Nebyla to jeho chyba, ani chyba ze strany nějakých agentů. Byl v tom nevinně, nehrál v tom roli ani nikdo z jeho okolí,“ vzpomíná Jarolím. „Ale nesl to statečně. Musím říct, že měl vždy individuální tréninky, kde se mu dávala péče, aby byl co nejpřipravenější na dobu, kdy bude moct nastupovat. A on to přijal. Nebyla znát žádná skleslá nálada, k tréninkům přistupoval fakt poctivě a připravený.“

Podle trenéra byla radost s ním pracovat. „Jeho velká silná stránka je, že dokáže kabinu i trenéra zaujmout tím, že je koncentrovaný a naslouchá,“ pochvaluje si Jarolím. „Nejsou tam žádné manýry, které se do týmového sportu moc nehodí. Prostě se stále chce zlepšovat a chce pomoct týmu.“

Mbodji navíc dostal prostor aklimatizovat se na české prostředí. „Nasával informace od trenérů a nakonec si myslím, že výrazný podíl na jeho rychlém přestupu do ligy má právě jeho půlroční aklimatizace v našem klubu,“ je přesvědčen Vaculík.

Po šesti zápasech do ligy

Oficiálních startů za Jihlavu se Mbodji dočkal až v létě. „Po té pauze, kdy navnímal kabinu a spoluhráče, byl natěšený do toho skočit. A pak to bylo velice rychlé,“ říká Vaculík.

Stačilo několik přípravných zápasů, šest startů ve druhé lize a Mbodji se stal horkým přestupovým zbožím. Zájem o něj mělo hned pět prvoligových klubů.

„Možná to bude znít nabubřele, ale od prvního přáteláku jsme věděli, že o něj bude okamžitý zájem,“ říká Vaculík.

„Zlomovým momentem bylo asi utkání třetího kola na Artisu. Stál proti nám soupeř s ambicemi na postup, s určitou kvalitou, a Mbodji patřil k nejlepším hráčům na hřišti,“ popisuje Jarolím. „Obstál na nejvyšší druholigové úrovni, s nadstandardním výkonem.“

Čau, dobrý! Omotoye shání učitele češtiny. Jihlavu vidí jako ideální místo na restart

Trenér Jarolím, který v průběhu podzimu odešel do prvoligové Karviné, na Mbodjim ocenil jeho kvalitu směrem dopředu. „Je silný v rychlostních soubojích, kvalitní v situacích jeden na jednoho, a to jsou parametry, které jsou v dnešním fotbale hodně sledované,“ uvědomuje si Jarolím. „Na druhou stranu jsme si mysleli, že ten přestup přijde třeba až v zimě.“

Jenže celou situaci urychlily potíže pražské Slavie. Úřadující mistr prodal levého obránce El Hadji Malicka Dioufa do West Hamu United. Ze zdravotních důvodů navíc vypadl ze hry Dominik Javoreček, kterého klub z Edenu přivedl ze Žiliny.

„Je to zajímavý a kvalitní hráč, navíc na postu, který je vzácný. Je to nedostatkové zboží,“ tvrdí Vaculík. „Sešly se ale i okolnosti, Slavia prodala Dioufa, Javoreček se zranil a na evropském trhu nebyl třeba nějaký cenově dostupný hráč.“

Do sestavy kola Ligy mistrů

Zatím nejzářivější moment Mbodjiho po přestupu do Slavie byla jeho premiéra v Lize mistrů. V domácím utkáním proti Bodo/Glimt, ve kterém senegalský obránce vstřelil dvě branky.

„Samozřejmě jsem si ten zápas nenechal ujít. Zajímavé emoce a krásný vstup na nejvyšší možnou úroveň,“ usmívá se Jarolím.

„Samozřejmě, měl v tom zápase i horší věci. Na druhou stranu, když si vezmu, že předtím poslední zápas byl s Opavou, pak tři týdny, měsíc nehrál a najednou nastoupil do Ligy mistrů, je to úžasné a neuvěřitelné,“ říká Vaculík. „Jenom to ukazuje, že se dá udělat krok do velkého fotbalu i z Jihlavy. Což se v minulosti podařilo třeba Honzovi Klimentovi, který od nás přestupoval rovnou do Stuttgartu.“

Úžasný večer korunovalo zařazení Mbodjiho do ideální jedenáctky týdne v Lize mistrů. Po boku takových hráčů jako Virgil Van Dijk (Liverpool), Marcus Rashford (Barcelona) nebo Harry Kane (Bayern Mnichov). „Když dáte dva góly v jednom zápase Ligy mistrů, tak je předpoklad, že byste se do sestavy kola mohli dostat. Zvlášť, když je to z pozice obránce,“ říká Jarolím.

„To už byla taková třešnička,“ usmál se Vaculík. „Zápas pro něj nebyl snadný, přesto dal dva góly. Fantazie, nemožné. Vlastně, jestli se nepletu, doteď jsou to jediné dva góly, které Slavia v Lize mistrů dala,“ doplnil.

