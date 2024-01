Tkaní a knihařství na základce? Nabídnout to může první waldorfská škola

Ač se dnes alternativní formy vzdělávání dostávají stále víc do povědomí veřejnosti, základních škol (ZŠ) tohoto typu je zatím v celém Česku pomálu. Na Vysočině zatím ani jedna, nejbližší se nachází v Kuřimi či Pardubicích.

To by se však mohlo změnit. Skupina nadšenců ze spolku Přátelé waldorfské pedagogiky chce ve Žďáře takové zařízení založit. „Ideální by bylo, kdyby fungovalo pod nějakou stávající žďárskou ZŠ, podobně, jako je tomu v případě naší waldorfské třídy Studánka,“ uvedla za spolek Jana Papežová, která společně s Evou Turinskou v této třídě učí.

Studánka má kapacitu 25 dětí a je součástí městské Mateřské školy (MŠ) Vláček v Haškově ulici. „Tato waldorfská třída funguje ve městě už 31 let. Jen jsme se během této doby několikrát stěhovali, než jsme zakotvili tady,“ přiblížila Papežová.

S naplněním kapacity školka problém nemá. Nezřídka je zájemců i víc, než lze přijmout. „Proto nám přijde jako logický krok založení navazujícího stupně vzdělávání,“ shodují se učitelky s tím, že záměr úplně nový není, členové spolku o založení waldorfské školy usilovali už v minulosti.

„Neznamená to ale, že by děti, které ze Studánky vyjdou, v běžné ZŠ nějak strádaly nebo byly v nevýhodě. Odcházejí dobře připravené na školní docházku, jsou zručné, hezky komunikují. Přijde nám ale škoda, že výuka nepokračuje v duchu filozofie waldorfské pedagogiky,“ vyjádřila se Eliška Staňková, členka žďárského spolku a také maminka mající svého potomka ve Studánce. Ve většině státních škol také není podle ní zdaleka tak intenzivní kontakt mezi učiteli a rodiči.

Běžné pedagogické vzdělání nestačí

Věnovat se dětem v duchu waldorfské pedagogiky však nelze „jen“ s běžným pedagogickým vzděláním. Pochopení a poté i praktikování poměrně složité filozofie vyžaduje speciální studium. Spolek tak nyní vkládá naděje do Anety Papežové, již vystudované pedagožky, která je nyní ještě ve druhém ročníku waldorfského semináře v Brně.

Waldorfská pedagogika Vychází z antroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861– 1925). Všímá si zákonitostí vývojových kroků dítěte, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu, jeho schopnosti učit se.

Od roku 1919 už vznikly na světě tisíce pedagogických zařízení tohoto zaměření.

Na výchovu je ve waldorfských školách (WŠ) nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti.

Vedle tradičního obsahu a předmětů má WŠ zajišťovat všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech.

Vedle „tradičních“ předmětů je součástí výuky např. i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví či zeměměřičství. Každé dítě může najít v učebním plánu něco, v čem má šanci vyniknout. Žádný předmět není nadřazován.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci žáků, učitelů i rodičů.

Děti nejsou známkovány, na konci roku obdrží slovní hodnocení.

Snahou je dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami.

Běžné učebnice jsou nahrazovány materiály, jež si vytváří učitel.

V metodách, jimiž učitelé WŠ uvádějí žáky do učiva, hraje důležitou roli i obraz, rytmus a pohyb.

Vyučování hlavních předmětů (matematika, mateřský jazyk a literatura, čtení, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a další) probíhá v takzvaných epochách– dvouhodinových vyučovacích blocích. Ty se dál dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Blok je monotematický; po dobu 3 až 4 týdnů při něm učitel rozvíjí dané téma.

Více o waldorfské pedagogice lze najít na iwaldorf.cz.

Informace o žďárském spolku Přátelé waldorfské pedagogiky i s odkazem na třídu Studánka jsou na pwp.waldorf-zdar.cz.

Kdyby škola zahajovala výuku v září 2025, jak si členové spolku přejí, měla by mít již studium dokončené. „Začínali bychom s jednou první třídou, tu bych měla na starosti já. Určitě by mě ale museli postupně doplnit další lidé, kteří by už studiem procházeli nebo o něj měli zájem,“ nastínila Aneta Papežová.

Přátelé waldorfské pedagogiky začali před měsícem pomocí dotazníků zjišťovat, zda mají rodiče ve Žďáře o tento směr základního vzdělávání zájem. „Máme pozitivní ohlas od asi třicítky lidí, s nimiž budeme mít 1. února od 17 hodin setkání ve třídě Studánka,“ sdělila Staňková s tím, že dorazit mohou i další zájemci nebo i lidé, již se o „waldorfu“ chtějí dozvědět něco víc.

„Pro mnoho lidí je tato filozofie poněkud složitější, tak je to může zpočátku odradit. Když ale zjistí, co to prakticky obnáší, jsou často příjemně překvapení,“ popsala své zkušenosti Papežová.

Ve školce má velký význam rytmus

Ve žďárské waldorfské třídě MŠ je důraz kladen, kromě jiného, na zavádění různých činností ve vhodných vývojových fázích dítěte, ale třeba i na spolupráci a komunikaci mezi dětmi, učiteli i rodiči.

Velký význam má také rytmus – roku, týdne, dní. Děti si aktivně připomínají různé svátky a provádějí činnosti spojené s ročními obdobími. Rytmus však proniká i do jednotlivých dnů. „Pondělky věnujeme malování akvarelem, kdy ale děti nemají konkrétní zadání, je to spíš volná malba a relaxační činnost,“ líčí Papežová. Další dny jsou zase ve znamení delších pěších výletů, pečení chleba, kreslení či modelování z vosku.

Na všestrannost a vyváženost praktických a uměleckých činností je dáván důraz i v následném vzdělávání na ZŠ. Tam dívky i chlapci zahradničí, pletou, tkají, pracují se dřevem, ale třeba i s kovem či hlínou. Mezi předměty se může objevit i knihvazačství, zeměměřičství.

Nabídka je co nejširší, aby mohlo vyniknout každé dítě. Součástí vzdělávání jsou však i tradiční předměty, od matematiky přes češtinu až po cizí jazyky. Vzdělávací program waldorfských škol v Česku ostatně naplňuje standardy vydané ministerstvem školství.

Povede-li se sehnat dost zájemců, plánuje spolek oslovit s prosbou o spolupráci město. Zařazení pod některou městskou ZŠ by bylo podle nich ideální. Kdyby tato možnost nevyšla, je ve hře i založení soukromého zařízení. Případně může škola fungovat jako komunitní, kdy se děti vzdělávají doma – potažmo ve waldorfské komunitě, jsou však zapsány do standardní ZŠ, kam docházejí na přezkoušení.

„Žádnou oficiální žádost jsme zatím jako město neobdrželi, takže se k tomuto tématu zatím vyjadřovat nebudu,“ okomentoval záměr žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.