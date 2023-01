Kráter v silnici, který odolává opravám. Motoristé ho pokřtili na díru do pekla

Na díru, do níž by se vměstnaly snad i tři basketbalové míče vedle sebe, narazí každý, kdo přijíždí od Kolína na křižovatku silnic 38 a 34 a řadí se do pravého pruhu směrem na Jihlavu. Jámu má přímo v cestě. Kdo místo nezná a nevyhne se mu, odskáče to. Doslova.