Do supermarketu jen po schodech, nový výtah pojede až na podzim. Pro mnoho lidí problém

Autor:
  8:46
Na to, že výtah občas nejede, si už zákazníci prodejny Albert na jihlavském Masarykově náměstí zvykli. Většinou se totiž jednalo pouze o krátkodobou nepříjemnost – jenže teď je situace docela jiná. Do prostor prodejny, která sídlí v podzemí obchodního domu Prior, se lidé v příštích měsících dostanou jedině po schodech.

45 schodů dolů, 45 nahoru...

„Bože, on už ten výtah zase nefunguje? To je tady každou chvíli. Já po těch schodech tak těžko chodím. Snad jim ta oprava zase nepotrvá několik dnů,“ prohodila starší žena ve chvíli, kdy dorazila k zavřeným dveřím vedoucím k výtahu.

45 schodů dolů, 45 nahoru.... (27. května 2026)
Spoustě zákazníků dlouhodobá odstávka výtahu nevadí, ovšem seniorům a hůře se pohybujícím lidem, kteří si zvykli nakupovat v supermarketu Albert na Masarykově náměstí v Jihlavě, pořádně komplikuje život. (27. května 2026)
Výtah je uzavřen, důvod zmiňuje prodejna ve vzkazu nalepeném na dveřích. (27. května 2026)
Jediný supermarket v historickém centru Jihlavy se nachází pod zemí. (27. května 2026)
9 fotografií

„Paní, tentokrát si počkáte. Tady píšou, že to potrvá do podzimu,“ zahlásil v reakci na slova seniorky procházející muž v montérkách.

„No to snad nemyslíte vážně, copak já se s těma svýma kloubama můžu vláčet po schodech? Dolů snad, ale nahoru s nákupem rozhodně ne,“ letěla za odcházejícím dělníkem odpověď.

Podobných rozhovorů se v posledních týdnech a dnech u vchodu do prodejny Albert na Masarykově náměstí v Jihlavě uskutečnilo nepřeberně. Výtah zde skutečně definitivně vypověděl svoje služby.

Vyrazit po schodech si každý netroufá

„Jeho oprava již není možná,“ stojí mimo jiné na vzkazu přilepeném na skleněných dveřích. „Nový výtah je objednán a aktuálně ve výrobě. Předpokládaný termín instalace je podzim tohoto roku. Do té doby je nutné využít schodiště,“ zní v další části informačního letáku určeného zákazníkům.

Jenže právě to je problém. Albert je totiž jediným supermarketem přímo v historickém centru Jihlavy, který sice nemá parkoviště, ale v němž si starší obyvatelé města a hůře se pohybující zákazníci mohli vždy nakoupit vše pod jednou střechou.

„Řeknu to na rovinu: pro mě je současná situace hrozná. Tady jsem si vždycky nakoupila všechno a měla jsem to domů kousek. Takhle se budu muset vláčet někam trolejbusem nebo obíhat obchody všude možně okolo náměstí, protože po schodech si tady netroufnu,“ povzdechla si paní Marie s nákupní taškou v jedné ruce, ve druhé pak svírající hnědou hůlku, o kterou se při chůzi musí opírat.

Smutnou zprávou pro zákazníky Alberta je, že výměna starého výtahu za zbrusu nový se skutečně protáhne. A jinou variantu prodejna nabídnout nemůže. „Jedná se o technicky náročnou realizaci, která si vyžádá delší čas. Zákazníkům se za dočasné omezení omlouváme,“ vzkázal ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Na podzim? To je široký pojem

Oficiální zpráva hovoří o tom, že komplikace budou odstraněny na podzim, což je ale dost široký pojem.

„Tak to je fantastický, to už se toho taky nemusíme vůbec dožít,“ poznamenala s pořádnou dávkou sarkasmu paní Božena. Další seniorka, která právě zjistila, že situace se hned tak nezlepší.

Každopádně společnost Albert se rozhodla výměnu výtahu řešit sama, po vlastní ose, ačkoliv je v prostorách obchodního domu Prior pouhým nájemcem. Alespoň to vyplývá z reakce vlastníka nemovitosti. Tím je firma Le Cygne Sportif Groupe.

„Heleďte se, já o tom, že tam nefunguje výtah, vím jen z nějakého doslechu. Nájemce ho má v provozní správě a reakci nám k tomu zatím žádnou nedal. Oficiálně tedy nic nevím. Asi to řeší sami, když po mně nikdo nic nechce,“ odpověděl Jan Hamáček, jenž ve firmě Le Cygne Sportif Groupe pracuje jako ředitel správy nemovitostí.

Občas chybí volná končetina

Běžného zákazníka nicméně stejně mnohem víc zajímá, zda skutečně neexistuje nějaké náhradní řešení.

„Takových lidí tam dělá, tak proč by někoho nemohli vyčlenit, aby aspoň těm starým babkám nebo dědouškům s těmi taškami do schodů pomohl?“ nabídl řešení pan Petr, další pravidelný zákazník prodejny Albert na jihlavském náměstí.

A občas se skutečně najde některý ze zaměstnanců, který s nákupem starším zákazníkům pomůže. „Jak začnou člověka bolet kolena, tak je to hrozné. Ještě že mi dneska pomohl pán tady z prodejny,“ děkovala starší dáma, jež se při cestě po schodech nahoru musela držet zábradlí oběma rukama. Volná končetina na držení tašky s nákupem už jí nezbývala.

S žádným oficiálním „vynašečem nakoupeného zboží“ ale prodejna zatím nepočítá. I nadále tak platí, že možná ještě dalšího půl roku bude situace u Prioru v Jihlavě pro řadu zákazníků pořádně složitá.

Do supermarketu jen po schodech, nový výtah pojede až na podzim. Pro mnoho lidí problém

