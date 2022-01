Bývalé jesle v Brodě by mohla nahradit nová bytovka, sousedé jsou proti

Nábřeží Sázavy za budovou katastrálního úřadu na okraji širšího centra Havlíčkova Brodu skutečně příliš výstavní není. Jednu jeho část tvoří bývalé hřiště pro skateboard, koloběžky či inline brusle se zrezivělými kovovými překážkami.

Na sousedním pozemku pak stojí budova, která v minulosti sloužila jako jesle, poté jako anglická a následně soukromá školka. Dnes je z ní ubytovna pro zahraniční dělníky. Na první pohled je vidět, že toho stavba má hodně za sebou a potřebuje rekonstrukci.

Jaromír Landsman poslední tři roky pracuje na projektu, jak tuto lokalitu vylepšit. „V první řadě bych chtěl vyvolat diskusi, která by přispěla ke kultivaci prostoru,“ prohlašuje developer.

Budovu školky by chtěl nahradit bytovým domem s kvalitním bydlením. A zamýšlet se do budoucna chce i nad proměnou sousedního dosud městského hřiště.

„Je to jedna z posledních věcí, kterou bych chtěl v Brodě udělat. Pro mě to není komerčně až tak zajímavý projekt, ale podnikám tu desítky let a tomu městu něco dlužím,“ říká. Landsman mimo jiné stavěl bytovky na Pražské, stojí i za rekonstrukcí prvorepublikové vily pod altánkem v parku Budoucnost.

Sousedé se obávají záplav i vzniku ubytovny

Diskusi se mu podařilo vyvolat ještě před detailním oznámením záměru. Ke stavbě je nutné změnit územní plán města. A sousedé hned při té příležitosti sepsali petici, v níž s novou výstavbou v místě nesouhlasí.

„Objekt v současné době neslouží jako školka, ale jako ubytovna. Obyvatelé mají obavu, aby v takovém režimu nefungovala i po přestavbě. A protože se jedná o záplavové území, obávají se i toho, že případná povodňová vlna při zastavění plochy o to víc zasáhne jejich pozemky,“ tlumočil před zastupiteli, kteří ještě dokument neviděli, mínění autorů petice starosta Jan Tecl.

Podobné obavy vyjádřili také sami někteří zastupitelé. „Pamatuji, jak tam při záplavách plavaly dětské postýlky. Stavbu v záplavovém území nemohu podpořit,“ prohlásil komunista Milan Plodík.

„Stavbu si stavitel určitě dobře proti vodě zabezpečí. Případná povodňová vlna ale půjde dál a o to víc bude hrozit na dalších místech,“ konstatoval Václav Hlaváč z rovněž opozičního uskupení Společně pro Brod.

Developer chce bydlení pro lépe situované

Jaromír Landsman ale tvrdí, že naopak úprava pozemků situaci s vodou zlepší. „Problémem tu není řeka, ale kanalizace a odvod dešťové vody. To náš projekt komplexně řeší,“ vysvětluje.

Před ubytovnou pak varoval zejména pirátský zastupitel Jan Kerber. „Brod se stal ubytovnou pro velkou část Vysočiny. Zahraniční dělníci tu bydlí, ale za prací odjíždí. Ubytoven je ve městě moc a působí problémy. Pokud můžeme přispět k lepšímu pocitu bezpečí tím, že odmítneme tento projekt, měli bychom tak učinit,“ vyjádřil se.

Spojitost svého projektu s ubytovnou však Landsman zcela vyloučil. Naopak, podle něj by se mělo jednat o bydlení pro lépe situované mladé lidi. „To je nad slunce jasnější. Chceme celé území kultivovat. A kultivace se s provozem ubytovny vůbec neslučuje,“ zdůrazňuje.

Podle místostarosty Libora Honzárka je Landsmanův projekt hodnotný zvláště v tom, že novou výstavbou řeší ne příliš útulný prostor přímo v zástavbě, že nezasahuje do krajiny za městem. „Objekty už tu stojí, investor je chce jen upravit a rozšířit. U řeky by domy stát měly, jen je třeba je tam umístit s citem,“ prohlásil.

Lokalita je bez perspektivy na jiné využití

Zastupitelé nakonec se zahájením procesu změny územního plánu i navzdory petici souhlasili. Je to ale jen první krok. „Bude trvat asi rok. Během té doby bude mít vedle orgánů státní správy možnost se k projektu vyjádřit i veřejnost,“ přislíbil Honzárek. Dílčí kroky budou opět schvalovat i zastupitelé.

Pokud se v některém z kroků celý proces zasekne, bude to zřejmě jeho konec. „Lokalita by pak nejspíš zůstala v takovém stavu, v jakém je teď, tedy bez perspektivy dalšího využití. Služby, které uvádí stávající územní plán, už tu nikdo nezřídí. Stále více to pak bude mířit k takovým dočasným řešením, jako jsou právě ubytovny,“ obává se Landsman.