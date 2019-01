Jihlava s podnikatelem přestavují Benátky, staví byty a upraví hřiště

Na svých projektech tam spolupracují podnikatel Jaroslav Dobrovolný a vedení jihlavské radnice. Letos plánuje rekonstrukci dopravního hřiště, zároveň v místě propojí cyklostezky pomocí nového mostku přes Jihlávku.

„Chceme zušlechtit celé to území,“ říká Petr Laštovička (ODS), náměstek primátorky.

Hned vedle buduje Jaroslav Dobrovolný 52 nových bytů ve čtyřech blocích. „S jejich dokončením počítáme v roce 2020,“ poznamenal podnikatel. Blízko bude i parkovací dům pro osmdesát aut.



Do roku 2000 fungovala v těchto místech továrna Alfatex, v níž se věnovali tkaní a úpravě plyšů. Myšlenka přeměnit zanedbanou lokalitu k bytovému účelu vznikla po roce 2013.

Byty už se začaly na konci loňského roku prodávat. Nejmenší stojí 1,6 milionu korun, největší stometrové až 4,8 milionu. Jednou z atrakcí by do budoucna měla být v tomto komplexu vyhlídková plošina na komínu staré textilní továrny.

„Revitalizaci starého objektu připravujeme. S možností vyhlídky počítáme, bude záviset na financích,“ dodal Dobrovolný.

Součástí nového areálu bude i parkovací dům vsazený do země, do něhož se bude najíždět pod mostem.

Desetimilionová dotace a dopravní hřiště

Pozadu nezůstává ani vedení jihlavské radnice. Při rekonstrukci vedlejšího dopravního hřiště spoléhá na desetimilionovou dotaci od Nadace ČEZ. „Rádi bychom letos začali stavět,“ plánuje náměstek Laštovička.

Součástí projektu je i napojení hřiště na cyklostezky. Jednak je v plánu rozšíření již stávající lávky směrem od City Parku z Křižíkovy ulice. Tam chce podle Laštovičky pomoci Dobrovolný tím, že poskytne kus pozemku za symbolickou cenu.

„Je to hezký příklad spolupráce soukromého subjektu a města,“ ocenil náměstek spolupráci v oblasti Jihlavských Benátek.

Tento název vznikl podle stavitelů z vyprávění starousedlíků. Tam, kde se dnes nachází dopravní hřiště vedle Jihlávky, bývaly dva rybníky, které se rozprostíraly kolem obydlí. A při prudkých deštích se často rozlévaly ze svých břehů. Lidem to připomínalo italské Benátky. A proto někteří lidé zmíněné oblasti dodnes takto říkají.

Cyklisté budou mít k dispozici další nový most

Kromě rozšíření už fungující lávky se počítá i se stavbou dalšího nového mostku pro cyklisty. A to z důvodu, aby se propojily cyklostezky v prostoru mezi starým a novým Brněnským mostem. Pak by se pod nimi dalo pohodlně projet na kole směrem od zoo k dopravnímu hřišti.

„Součástí projektu je i rozšíření a úprava parkovacích stání vedle dopravního hřiště v ulici U Rybníčků,“ doplnil Petr Laštovička.

Počítá se také se stržením stávající dřevěné budovy, kde se školáci učí dopravním předpisům. Po přestavbě by tam měli mít nové moderní prostory k tomuto účelu.

Jaroslav Dobrovolný původně plánoval, že by v této lokalitě vybudoval i bezberiérové bydlení pro seniory. Nyní ale uvažuje, že tento projekt přesune na jiné místo do údolí lesoparku vedle Havlíčkovy ulice, hlavního vlakového nádraží a viaduktu, kde koupil pozemek. „Pro tento účel to tam asi bude lepší,“ dodal.