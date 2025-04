Výstava Zahrada začíná. Návštěvníky uchvátí sazenice, nářadí i mikrobylinky

Už ve čtvrtek bylo připravené výstaviště. Areál kolem Kulturního domu Ostrov byl oplocen, za bloky s pletivem stály první stánky, další se stavěly. Na místě panoval čilý ruch. Dnes ráno už před šestou přijížděli první vystavovatelé a plnili stánky zbožím. V devět hodin výstaviště otevírá.

„Nakonec máme celkem devadesát různých vystavovatelů a obsazených 113 prodejních míst. Někteří vystavovatelé zaplní vícero ploch,“ uvedla Jana Koubková, hlavní organizátorka výstavy ze společnosti Geonova.

Zájemci u stánků a pultů naleznou nepřeberné množství květin, výpěstků, stromků i sazenic. K tomu nabídku zahradnických potřeb a všemožného náčiní, od obyčejných nůžek po motorové pily a zahradní traktůrky. Chybět nebudou nejrůznější dekorace nebo třeba pergoly.

Odborníci přímo na místě poradí se zakládáním trávníků, záhonů, ale třeba i bazénů či jezírek. Nebudou chybět zkušení zahrádkáři a pěstitelé. A aby toho nebylo málo, na své si přijdou i zájemci o vybavení pro domácnosti a dílnu.

Formát, na který jsou návštěvníci zvyklí

I když je letošní ročník výstavy jubilejní, už třicátý, zachovává si stále stejný formát. „Nic moc speciálního nepřipravujeme. Výstava bude přesně taková, na jakou jsou naši návštěvníci každoročně zvyklí a jakou ji mají rádi,“ směje se Koubková.

Mnoho vystavovatelů už lze považovat za stálé. Například brodské Zahradnictví Křesťan se účastní už podevětadvacáté, chybělo jen na zahajovacím ročníku. Více než dvacet účastí má za sebou mnoho dalších vystavovatelů.

Ale neznamená to, že se návštěvníci nemohou skutečně těšit na něco, co na Zahradě ještě neviděli. Letos se třeba poprvé zúčastní firma z Tábora, která představí speciální plachty na zakrytí pergol či bazénů. „Já osobně jsem velmi zvědavá i na pěstitele mikrobylinek z Chotěboře. Ti také budou na výstavě poprvé,“ doplnila pořadatelka.

Kulturní program pofrčí bez přestávky

Jubilejní ročník nabídne i o něco bohatší doprovodný kulturní program. Na jevišti na parkovišti před mlýnem bude po celé tři výstavní dny plno. Vystoupení by neměla mít žádnou přestávku, jedno bude navazovat na druhé. A více zábavy organizátoři připravují i pro děti.

Kdo by měl Zahrady málo na výstavišti, může se přijít podívat do Reynkovy galerie ve Staré radnici. Na třech desítkách panelů je tam představena kompletní historie výstavy. Otevřeno je v pracovní dny až do 2. května.

Zahrada 2025 je otevřena v pátek a v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin. Základní vstupné vyjde na 100 korun, zlevněné na 60. Parkovat lze na parkovištích přímo u výstaviště a budovy krajské knihovny.