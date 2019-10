Výstava donutí děti aktivovat všechny smysly a stát se na chvíli včelou

Neobvyklá výstava je určená pro rodiny s dětmi, ty se nejen poučí, ale také pobaví. Tvůrci je donutí používat všechny smysly a stát se na chvíli včelkami.

„Inspirovala mě moje babička. Když jsem byla malá, ukazovala mi celý úl, co dělá královna, co dělnice, co všechno včely tvoří a abych vůbec pochopila, jak velký organismus to je a že není jen tak si brát od včel med,“ líčí autorka výstavy Kateřina Hadravová.

Vystudovala loutkovou a alternativní scénografii, působí na volné noze, ve Strakonicích má dílnu na výrobu mobilních domů a maringotek. Když vytvořila stínové divadelní představení o včelách, chyběl už jen krůček ke spolupráci se Sladovnou. „Oslovili mě, jestli bych toto téma udělala jako zážitkovou věc,“ vzpomíná autorka.

A pořádně se při tom vyřádila. Základem je dřevěné bludiště připomínající úl. „Snažila jsem se pojmout křehkost loutek do architektury, která je udělaná tak, aby byla nerozbitná a vydržela. Střídali jsme různé struktury, hrála jsem si se světly,“ líčí Hadravová.

Začíná se hrou, teprve pak se děti pustí do samotného úlu

Pro žďárský zámek expozici přizpůsobila. „Vytvořili jsme hru, kterou si návštěvníci na úvod projdou. Je to základ a návod, jakýsi kustod výstavy, než se děti pustí do samotného úlu,“ vysvětluje autorka.

Teprve až si návštěvníci vyhrají s kostkou na herním plánu, zatroubí si jako trubci, zatančí si s loutkami stínové divadlo, ochutnají med, nakrmí včelí miminka nebo si na gramofonu zahrají vlastní „bzzzonátu“ a budou chránit královnu před vetřelci.

Zážitková výstava, která odkrývá včelí tajemství, potrvá až do 13. dubna příštího roku.

Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. A zájemci mohou přijít mimořádně i v pondělí 28. října, tedy v den státního svátku. Pro školní skupiny je připravena komentovaná prohlídka výstavy se zámeckým lektorem.