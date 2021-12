Oblíbená retro výstava na Žďársku cílí na pomocníky před vánočními svátky

„Návštěvník si může prohlédnout historický průřez pomocníky pro vánoční úklid i pečení: vysavače, žehličky, mixéry, dále pak čisticí prostředky nebo formičky a vykrajovačky na cukroví,“ shrnuje letošní téma vedoucí Městského muzea a zároveň autor výstavy Martin Mudroch.

Návštěvníci se pozastavují například u žehliček značky Eta typu 211 a 212.

„Jsou totiž dost nezvyklé, mají kosodélníkový tvar. Mnoho lidí si všimlo také barevných vykrajovaček z plastu, někteří je mají i doma, ale vůbec netušili, že se vyráběly v Marsu (místní kovopodnik - pozn. red.), když se v něm v 50. a 60. letech minulého století experimentovalo i s plastem,“ poukazuje Mudroch.

Celá řada vystavených domácích pomocníků pochází z Ety Hlinsko. „Jednak je sbíráme, a také to byl podnik, který byl nedaleko a kde pracovala i řada lidí přímo ze Svratky,“ vysvětluje autor výstavy.

Například vysavače zaujmou na první pohled. „Pro Etu pracoval významný designér Stanislav Lachman, který dnes už patří k ikonám českého průmyslového designu. Troufám si říct, že v socialistickém bloku byla Eta špičková jak kvalitou, tak právě designem,“ vyzdvihuje Martin Mudroch.

Nejstarší je nahřívací žehlička z roku 1863

Na výstavě jsou však zastoupeny také různé varianty formiček a vykrajovaček, které se vyráběly ve Svratce a okolí.

Většina exponátů patří do éry první republiky nebo je z poválečného období, Svratečtí však sehnali i mnohem starší věci.

Vůbec nejstarším exponátem je nahřívací žehlička z roku 1863. „Hájkovi mívali kožešnictví, používali i tuto žehličku, kterou jsem na výstavu zapůjčil. Letopočet je krásně vidět na držadle,“ ukazuje průvodce Josef Hájek.

Na vánoční výstavě je také jeho další rodinný poklad, ruční mlýnek značky Peugeot. „Když loni ukazovali v televizi muzeum Peugeot, tyto mlýnky, které nyní vystavujeme, tam měli také,“ dodává s patřičnou hrdostí.

Výstava Než přijde Ježíšek začala na Štěpána a potrvá do 30. prosince. Otevřeno je denně od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Přístupná je nejen vánoční expozice, ale také neustále doplňovaná retro prodejna Jednoty a Městečko v meziválečné době.