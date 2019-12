Po socialismu a čokoládě vsadila výstava ve Svratce na vánoční ozdoby

16:14 , aktualizováno 16:14

Když vánoční strom do tmy září - to je název letošní vánoční výstavy v Městském muzeu ve Svratce. Poprvé se otevřela na Štěpána a potrvá do 30. prosince. Otevřeno je od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Podtitul výstavy je „Vánoční ozdoby včera a dnes“, což shrnuje vše.