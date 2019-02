Móda a krize první republiky stvořily tašku síťovku, ukazuje výstava

Síťování, nebo síťkování? Výroba sítěk vzešla z oboru, kterému se běžně říká síťování. „Sám Vavřín Krčil ale vždy rozlišoval síťování od síťkování a sítování. Posledním termínem se označuje zhotovování výpletů do sít z koňských žíní nebo z drátů,“ vysvětluje historik Stanislav Mikule.

Síťování se týkalo zhotovování sítí na chytání ryb, ptáků, zvěře, později například sítí pro míčové sporty nebo dopravu, to byly například sítě do autobusů či letadel. „Síťkování, tedy vázání malých ok z jemného materiálu, je technikou uplatňovanou v oděvnictví. Od síťování se lišila menšími rozměry nástrojů a na rozdíl od něj nikdy nebyla průmyslovou výrobou,“ upřesňuje terminologii spoluautor výstavy.