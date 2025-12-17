Jak se žilo a vychovávaly se děti v době secese? Napoví výstava na zámku

  15:34
Muzeum na zámku ve Velkém Meziříčí návštěvníkům nyní nabízí jedinečnou příležitost – mohou zjistit, jak se žilo mezi lety 1895 a 1915. Putovní výstava Šťastný život v secesi, která zavítala do muzea z Letohrádku Mitrovských, představuje pomyslné okénko do historie. A zvláště do života běžných rodin.
Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...

Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do druhého lednového víkendu. | foto: Zdislava Kadlecová

Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...
Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...
Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...
Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...
10 fotografií

Autoři výstavy Petr Lukas a Jan Maroušek považují za cíl právě přiblížení secesního rodinného života. Zájemci se tak dozvědí, jak se tehdy slušně stolovalo nebo jaký způsob výchovy byl považován za správný. Nakouknou do jídelny se slavnostně prostřenou tabulí, ale i do ložnice s ručně vyšívanou výbavou a nočním prádlem.

Vystaveno je zachovalé dobové oblečení, nábytek nebo třeba pohlednice – to vše v tematickém duchu romantiky a květin.

Atmosféru dokresluje také projekce fotografií a maleb z okolí města. „K vidění je hlavně secesní móda, která se v té době nosila. Takové ty načesané účesy a velké klobouky připomínající šlehačkové dorty,“ přiblížila průvodkyně Denisa Růžičková.

Ve velkomeziříčském zámku mají po pěti letech znovu výstavu s vánoční tematikou

Zmíněné klobouky, včetně pánských cylindrů, ale i elegantní šaty, obuv, korzety, rukavičky, slunečníky a bižuterie pocházejí ze soukromých kolekcí Jana Marouška a zlínské sběratelky Zdeňky Mudrákové. Stranou ale v expozici nezůstávají ani odlehčená témata v podobě sportu, zábavy či satiry a kreslených vtipů.

Výstava potrvá až do 9. ledna 2026, od prosince k ní navíc přibyly i programy pro školy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další...

Čtyři muži si z firemního areálu v Jihlavě udělali doslova čerpací stanici. Podle policie dlouhé měsíce systematicky kradli pohonné hmoty svému zaměstnavateli, přečerpávali je do kanystrů a následně...

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

Jak se žilo a vychovávaly se děti v době secese? Napoví výstava na zámku

Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...

Muzeum na zámku ve Velkém Meziříčí návštěvníkům nyní nabízí jedinečnou příležitost – mohou zjistit, jak se žilo mezi lety 1895 a 1915. Putovní výstava Šťastný život v secesi, která zavítala do muzea...

17. prosince 2025  15:34

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...

České společnosti, které mají zájem dodávat na stavbu Elektrárny Dukovany II (EDU II) pomocné vybavení a materiály, se mohou do poloviny února 2026 zaregistrovat jako kvalifikovaní dodavatelé....

17. prosince 2025  11:14

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

17. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  9:47

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:25

Nejen Brůna ze Studny. Kubíček hrál i ve filmových pohádkách, v Jihlavě a U Fleků

Premium
Doktor filozofie Drahoslav Brůna v díle Studna ze seriálu 30 případů majora...

Život herce Josefa Kubíčka, který zemřel ve věku 96 let, se nedá zúžit jen na roli mladého Brůny v příběhu Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Přesto je zajímavostí, že už v dětství se na...

16. prosince 2025  13:09

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:41

Symbol Jihlavy po opravě podobu nezmění, bránu pokryje „jen“ mikroomítka

Koordinátor Jihlavského architektonického manuálu a zastánce omítnutí jihlavské...

Jednu z nejvýznamnějších a vizuálně nejpůsobivějších památek Jihlavy, Bránu Matky Boží, v příštím roce čeká rekonstrukce. Jediná dochovaná brána z původního městského gotického opevnění se dočká...

16. prosince 2025  8:47

Detaily pórů a chloupků na žlutém pozadí. Vítěznou makrofotkou je Krásnoočko

Hlavní koordinátor soutěže Pavel Bezděčka a vítězný snímek letošního ročníku...

Snímek krásnoočka Jaroslavy Melicharové z Jihlavy zvítězil v letošním již dvaadvacátém ročníku fotografické soutěže Photographia Natura. Tu každoročně vypisuje jihlavské Muzeum Vysočiny, kde jsou...

15. prosince 2025  15:36

Aréna otevřela podzemní parkoviště. Volné je jen, když se nekoná žádná akce

Nové podzemní parkoviště pod Horáckou arénou pojme asi stovku aut. Přístupné je...

Jihlava má další místo, kde se dá pohodlně zaparkovat. Horácká multifunkční aréna zpřístupnila své podzemní parkoviště veřejnosti, a to ve všech dnech, kdy se uvnitř nekoná žádná akce. Cíl je jasný:...

15. prosince 2025  12:57

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

15. prosince 2025  10:33

Čtyři zastávky, dvě ulice, jeden název. Novinka ve žďárské MHD mate cestující

V ulici Revoluční se nacházejí i dvě nástupiště pojmenovaná Brodská. Někteří...

Obyvatelé žďárského sídliště Stalingrad, kteří využívají autobusy MHD, se od víkendu dočkali několika změn. A netýkají se „jenom“ jízdních řádů. Změnil se i systém zastavování linek na novém...

15. prosince 2025  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.