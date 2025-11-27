Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

„Návštěvníci se mohou těšit třeba na pralesničku azurovou, pralesničku strašnou, ropuchu obrovskou, želvu uhlířskou a želvu zelenavou nebo na chameleona třírohého a pardálího,“ vyjmenoval Jakub Zerzánek, dlouholetý chovatel exotických živočichů ze Žďáru nad Sázavou.
Příchozí si budou moci vystavené tvory nejen prohlédnout, ale dozvědět se o nich i různé zajímavosti. Celou expozicí je totiž budou provázet absolventi oboru Chovatel cizokrajných zvířat ze střední odborné školy v Litomyšli.
Zájemci se setkají rovněž s majitelem pestrobarevných „živých exponátů“. Ten taje života pralesních živočichů představí na své přednášce, a to v sobotu 29. listopadu dvě hodiny po poledni.
Tentýž den, ale již dopoledne, se v rámci akce uskuteční také beseda s fotografkou a cestovatelkou Blankou Sadílkovou, která rok pracovně pobývala v pralesích Střední Ameriky. Přednáška začíná v půl jedenácté.
Samotná výstava je ve škole otevřena v pátek mezi 15. a 17. hodinou, následně ještě v sobotu od desáté ranní až do čtyř hodin odpoledne. Dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti polovinu.