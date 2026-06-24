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Nejjedovatější žáby světa na zámku. Chovatel ukáže tropické obojživelníky

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  8:41
Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv.

Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv.
Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv.
Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv.
Zájemci uvidí řadu tropických druhů žab, včetně pralesničky strašné, nejjedovatější žáby světa. Jedovatá je ovšem jen v exotické přírodě, kde konzumuje mravence. V zajetí nikoliv.
11 fotografií
Obojživelníky, ještěrky nebo třeba hady a hmyz ze všech koutů světa si budou moci lidé prohlédnout v netradičním prostředí v historických kulisách zámku ve Žďáře nad Sázavou. Své zvířecí svěřence tam od čtvrtka představí žďárský chovatel Jakub Zerzánek. Ten se specializuje hlavně na tropické druhy žab.

Dvacetiletý nadšenec má už kvákajících i dalších „mazlíčků“ plný dětský pokoj. A postupně přibývají stále další a další druhy. Místnost je tak vlastně takovým malým tropickým pralesem v nitru rodinného domu. „Blížím se už do fáze, kdy se tam já sám nevejdu,“ směje se Jakub Zerzánek.

Novinkou je u něj například ropucha obrovská, která patří k největším druhům žab na světě. I tento exemplář si budou moci návštěvníci prohlédnout na tradiční zámecké výstavě, jež startuje již ve čtvrtek 25. června. „Exoti“ pak budou v budově na třetím nádvoří k vidění až do neděle 5. července.

Dominovat opět mají takzvané pralesničky, pestrobarevné exotické žáby. „Těch bude vystaveno přes deset druhů, včetně pralesničky strašné, která je považována za nejjedovatější žábu světa,“ připomněl chovatel.

Hrabatka drsná, již chovatel pojmenoval Zuzanka, může dosáhnout váhy až dvě kila.
Burunduk Alvin se rád proběhne po pokoji nebo šplhá po svém majiteli. Zvíře vyloženě na mazlení to však není.
Pralesnička batiková
Na výstavě bude k vidění i hmyz, například obří kobylky.
11 fotografií

Silný toxin slouží tomuto živočichovi jako obrana proti predátorům; indiáni jej dokonce používají na výrobu otrávených šipek šípů. Jeden miligram jedu, který může mít tato žlutě zbarvená žába v sobě, dokáže usmrtit třeba deset tisíc myší nebo i několik lidí.

V tuzemsku však lidé z drobného tvora obavy mít nemusejí. Pralesničky strašné jsou plné nebezpečného jedu hlavně ve své domovině, jíž je Kolumbie, kde konzumují tamní jedovaté mravence. V domácích chovech bývá jejich potrava jiná, takže jed výrazně slábne.

Animovaní Chip a Dale ve své přírodní podobě

Zerzánek, který vystudoval obor Chovatel cizokrajných zvířat a nyní pracuje v jihlavské zoologické zahradě, dále představí i mohutnou žábu hrabatku drsnou.

Cesta do pralesa

  • Do živého světa zvířat zájemci nahlédnou od čtvrtka 25. června do neděle 5. července. Expozice je umístěna v budově na 3. nádvoří, v zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.
  • Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Vstupné činí 80 korun pro dospělého, 50 korun pro děti. Využít lze rovněž výhodnější rodinné vstupné. Pro dětské návštěvníky jsou nachystané tvořivé dílny.
  • K vidění budou kromě jiného žáby, ještěrky, hadi nebo hmyz.

„Z dalších bych zmínil například chameleona pardálího, suchozemskou želvu, felsumy madagaskarské i různé druhy hmyzu - brouky, mnohonožky nebo například kobylku obří,“ vyjmenoval nadšenec.

Miláčkem návštěvníků pak bývá také burunduk Alvin, roztomilá veverka, která je svojí vizáží podobná známým animovaným postavičkám Chip a Dale. „Alvin na výstavě samozřejmě nebude chybět,“ říká Zerzánek.

Zámeckou expozici plnou terárií s živými „exponáty“ si zájemci budou moci prohlédnout i s odborným výkladem, případně se lze na cokoliv doptat jak přímo majitele zvířat, tak dalších přítomných zkušených chovatelů. Výstava je otevřená v uvedený termín denně, vždy mezi 10. a 17. hodinou.

„Oproti minulému ročníku přibydou i informační bannery, které jsou zaměřené na ochranu přírody. Pro děti máme připravené i tvořivé dílničky, kde si budou moci za padesátikorunový příspěvek na materiál vyrobit hmyzí domečky,“ doplnil Zerzánek.

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