Myslivci loni ulovili rekordní počet prasat i srnců, trofeje ukážou na výstavě

Nahlédnout do revírů myslivců napříč Žďárskem budou brzy moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy. Ta je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i ukázkou, jaká zvířata tam žijí. Letos lidé zjistí, že mezi úlovky myslivců jasně dominovali srnci a divočáci.

„Na výstavě, která se bude konat od pátku 29. do neděle 31. května, bude vystaveno bezmála patnáct set trofejí,“ vyčíslil Stanislav Císař, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou. Ve většině případů půjde o paroží srnců, kterých bylo loni v regionu uloveno rekordních 4 201 kusů. Jedná se tak o nárůst o zhruba tři stovky zvířat.

Rekordy trhá i počet zastřelených divokých prasat, těch minulý rok padlo celkem 3 716. Z této černé zvěře uvidí návštěvníci výstavy takzvané zbraně – typické, výrazné špičáky. Chybět ale nebudou ani mohutná paroží jelenů, daňků, jelenů sika Dybowského či rohy muflonů.

Na chovatelské přehlídce budou k vidění i medailové trofeje muflonů. Na snímku je s nimi Stanislav Císař, jednatel myslivců žďárského okresu.
Zájemci si na výstavě prohlédnou i takzvané zbraně ulovených divokých prasat.
Na snímku člen hodnotitelské komise, odborník David Pavlas z honitby Obora, měří paroží daňka.
„Dále budou vystaveny vypreparované lebky lišek, jezevců nebo psíka mývalovitého,“ přiblížil další exponáty Císař. Některé trofeje, které si budou moci příchozí v suterénu budovy žďárské Hasičské pojišťovny prohlédnout, jsou podle jednatele navíc opravdu kvalitní. Jde třeba o trofej mufloního berana, oceněnou dokonce zlatou medailí, nebo o dva bronzové jeleny sika Dybowského. Medaile získaly celkem čtyři desítky exemplářů.

Paroží, ale i další trofeje kontroluje vždy s několikatýdenním předstihem komise složená ze zkušených odborníků v oboru. Ti se zabývají kvalitou ulovené zvěře a její chovnou hodnotou – podle daných parametrů pro každý druh přidělují jednotlivým trofejím body.

Tradiční výstava trofejí

  • Chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v honitbách okresu Žďár nad Sázavou, se uskuteční od 29. 5. do 31. 5. 2026, a to v suterénu budovy Hasičské pojišťovny ve žďárské Komenského ulici.
  • K vidění bude zhruba 1 450 trofejí mimo jiné srnčí, jelení, mufloní či daňčí zvěře. Dále si bude možné prohlédnout „zbraně“ divokých prasat nebo lebky lišek, jezevců a psíků mývalovitých.
  • Výstavu doplní také fotografie Anety Ležákové, pocházející z honů jednotlivých mysliveckých spolků, a výtvarné práce a snímky od dětí zapojených do soutěže Mé toulky za zvěří.
  • O víkendu bude akce doplněna i laserovou střelnicí, prodejem uzenin, keramiky a mnoha mysliveckých potřeb.
  • Zájemci mohou na přehlídce využít přítomnosti zkušených myslivců, kteří zodpoví jejich zvídavé dotazy nebo je provedou výstavou.

„Nejjednodušší na hodnocení je například lebka lišky, jezevce nebo psíka mývalovitého, kde se posuvným měřítkem změří pouze šířka a délka lebky. Obě hodnoty se pak sečtou,“ nastínil jeden z postupů Císař. U ostatních druhů sledují komisaři různé délky, váhy, obvody či počty výsad paroží, přičemž měření se provádí s přesností na jeden milimetr.

Ačkoliv za uplynulý rok mají myslivci ze žďárského okresu rekordní odlov již zmíněných srnců a divokých prasat, u některých druhů zaznamenali naopak razantní pokles. „Propad o tisícovku kusů máme u divokých kachen. Loni totiž nebyly pro odchov k dostání české kachny, ale pouze vajíčka z Francie. Tyto kachny se pak ale chovaly úplně jinak – slovitelnost byla podstatně menší než u chovných hejn tuzemské provenience,“ objasnil jednatel.

Kachny z Francie se tak podle něj využily hlavně na vykrytí objednávek. „Letos jsou chovná hejna naše, tak snad to bude tentokrát v pořádku,“ doufá Císař.

Ten vidí rezervy i v odlovu černé zvěře. Řada myslivců podle jeho slov stále střílí především dospělé kusy, díky čemuž stihnou selata pohlavně dospět a mít už klidně v sedmi měsících věku další potomky. „Početní stavy prasat tak potom logicky silně narůstají,“ upozornil jednatel. Doplnil také, že každý rok myslivci v okrese loví rovněž invazivní druhy zvířat, jako je například psík mývalovitý, mýval nebo norek americký.

