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Malý princ teď žije ve Žďáře, návštěvníkům výstavy umožní návrat do dětství

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  7:39
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Zšeřelou místností se nese zpěv ptáků, po stěnách tančí stíny. Za svitu měsíce se lze projít lesem, kde už čeká pohodlný stan a poslech pohádkových příběhů. Návštěvníci výstavy Malý princ, která obsadila přízemí bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, se tam dostanou přenesou do jiného světa.

Expozice od známé výtvarnice Elišky Soffer Podzimkové je sice magicky pohádková, ale rozhodně necílí pouze na děti; to své si v ní najdou i dospělí. Příhody Malého prince se tady otevírají skutečně každému.

„Výstava nabízí návštěvníkům možnost opustit každodenní realitu a alespoň na chvíli se vrátit do dětství,“ přiblížil novinku, jež ve městě setrvá až do 24. ledna 2027, Petr Sedlák, vedoucí žďárského odboru školství, kultury, sportu a marketingu.

Svět, kam se člověk vnoří a nechá se unášet

Do slavného literárního příběhu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho nahlédnou zájemci prostřednictvím ilustrací, fotografií, prostorových instalací, ale třeba i moderních technologií.

„Mě neuspokojuje pověsit obrázky na zeď, aby se lidé koukli a zase šli pryč. Chtěla jsem udělat výstavu jako svět, do něhož se člověk vnoří,“ popsala expozici hned po jejím vzniku Eliška Soffer Podzimková.

Pomocí mobilní aplikace mohou zájemci obrázky na stěnách rozpohybovat a oživit. (9. listopadu 2026)
Zázemí v podobě stanu nabízí relax při poslechu audioknihy a sledování stínohry. (9. listopadu 2026)
Expozice Malý princ láká i na řadu interaktivních exponátů. (9. listopadu 2026)
Autorka výstavy, úspěšná výtvarnice Eliška Soffer Podzimková
13 fotografií

Výstavnímu sálu čerstvě zrekonstruované budovy MethodKy dominují ilustrace z nového vydání Malého prince, které autorka vytvořila kombinací fotografií a kresby během své cesty po Islandu. Na ní také výtvarnice sbírala přírodniny, z nichž později vznikaly i některé exponáty. Drsná severská krajina jí také naservírovala řadu motivů a symbolů, jež pak ilustrátorka využila jak v knize, tak při tvorbě výstavy.

Návštěvníci se tak díky skutečně autentickým scenériím ocitnou přímo v čarovné krajině osvětlené měsícem, projdou kolem lávových kamenů, ucítí vůni mechu a borového jehličí anebo se zaposlouchají do bekotu ovcí a zvuků lesa.

Zážitek z expozice umocní aplikace v mobilu

Součástí expozice jsou také zmíněné interaktivní instalace – například obří mechové vejce s ukrytým neznámým „zvířátkem“. Tvora mohou lidé poznávat pouze po hmatu a podle těchto vjemů jej potom mají namalovat.

Výstava Malý princ

  • Výstava v přízemí budovy MethodKy, bývalého městského úřadu na žďárském náměstí Republiky, trvá do 24. ledna příštího roku.
  • Ve všední dny je otevřena mezi 13. a 17. hodinou, dopoledne jsou vyhrazena objednaným školním skupinám. O víkendech a svátcích lze expozici navštívit od 9. do 18. hodiny.
  • Vstupné pro dospělé činí 130 korun, pro děti od tří let 80 korun, studenti a senioři zaplatí stovku.
  • Rodinné vstupné, zahrnující dva dospělé a dvě děti, vyjde na 320 korun.

Příjemné zázemí pro lenošení zase vytváří klasický stan, v němž si je možné v klidu, vleže a v obložení polštáři poslechnout audioknihu a vytvořit vlastní stínohru.

Obzvláště děti si pak vychutnají třeba stůl plný zrnek čočky, jimiž se mohou volně probírat. Podle toho, jak masu rozhrnují, se mění i množství světla, které skrze prosklený stůl prochází a promítá tak na „nebeský“ strop exponátu stádo oveček. Zážitek umocňuje rovněž rozšířená realita.

„Po stažení bezplatné aplikace Artivive do chytrého telefonu nebo tabletu mohou návštěvníci sledovat, jak ilustrace ožívají přímo před jejich očima. Doporučujeme proto stáhnout aplikaci ještě před návštěvou a vzít si s sebou sluchátka,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Aplikaci je ale možné stáhnout i na místě, kde je k dispozici také bezplatná síť wi-fi.

Autorka vzbudila pozornost v New Yorku

Magická expozice má již za sebou putování po celé republice, lidé ze Žďárska ji však mohou vidět vůbec poprvé. „Vhodná je také pro školní a předškolní kolektivy, kterým nabízí možnost poznat známý příběh z jiné perspektivy,“ podotkla Sobolová.

Eliška Soffer Podzimková je animátorka, ilustrátorka, režisérka a digitální tvůrkyně. Je známá hlavně kombinováním hrané fotografie a videa s ručně kreslenou animací. Tento její osobitý styl se zrodil v náročném životním období na onkologii, kde v šestnácti letech během vlastní léčby začala do fotografií dokreslovat hravé ilustrace.

Vystudovala animovanou tvorbu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka a následně žila a pracovala v New Yorku. Tam její talent získal i mezinárodní pozornost – díla jí otiskl na titulní straně newyorský deník Metro a navázala spolupráci s americkou edicí magazínu Vogue či šéfkuchařem Jamiem Oliverem.

Po návratu do Česka svými ilustracemi doprovodila řadu úspěšných knih, mezi něž patří populární Honest Guide, Malá vánoční povídka či Arnoldova cesta. Nyní se věnuje osobnímu, mezinárodně oceňovanému projektu Plešouni. Tento vznikající animovaný seriál s mobilní aplikací má za cíl provázet onkologicky nemocné děti léčbou, srozumitelně jim vysvětlit, co je čeká, a pomoci jim i jejich rodinám zbavit se zbytečného strachu.

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