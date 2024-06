Neznámý Gustav Krum. Vedle ilustrací mayovek maloval i traktory a mlátičky

Gustav Krum a Jihlava Akademický malíř Gustav Krum se narodil v česko-německé rodině 23. května 1924 v Jihlavě. Krumovi bydleli v nynější Vrchlického ulici.

Za války byl povolán do wehrmachtu, aby bojoval na východní frontě. Dobrovolně přešel do sovětského zajetí, s vojsky Ludvíka Svobody došel na Slovensko. Do Jihlavy se dostal roku 1947.

Od roku 1949 studoval AVU.

Od roku 1957 žil v Praze. Do Jihlavy se nastálo vrátil v roce 2009, zemřel zde 21. března 2011.

Proslul jako ilustrátor dobrodružných knih, ve svém díle se však stále vracel také na Jihlavsko.