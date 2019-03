Koželuzi v Třebíči používali psí hovínka i moč štamgastů, líčí výstava

16:23 , aktualizováno 16:23

Řemeslo koželuhů je neodmyslitelně spjato s dějinami Třebíče. Kromě jiného to také byla práce, která dvakrát nevoněla a kolem níž to vytrvale bouřilo národnostními i sociálními nepokoji. O tom všem je výstava Sláva třebíčským koželuhům, kterou je možné až do léta navštívit v centru Alternátor.