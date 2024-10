Umění zaplní celý dům včetně sklepa a půdy. V Jihlavě začíná Jinobraní

Mezi vystavujícími jsou známí autoři, jako je fotografka a grafička Eva Bystrianská, městský fotograf Jakub Koumar nebo malíř Jan Jiří Rathsam. Své snímky ukáže rovněž fotograf MF DNES Tomáš Blažek.

„Představí se ale také mladí umělci, z nichž někteří zde dokonce vystavují úplně poprvé,“ přiblížila jedna z kurátorek Aneta Hrdličková.

Stejně jako při tradičním vinobraní, tak i na vernisáži Jinobraní budou moci hosté některé z uměleckých plodů nejen ochutnat, ale dokonce si je i odnést.

Autorského čtení se budou účastnit Stanislav Hyena Caha, Čeněk Čevela, Lukáš Černý, Jiří Pohořelský či Filip Versteeg. Připraven bude pro zájemce i sochařský interaktivní ateliér.

Vernisáž výstavy začne v pátek v 18 hodin před zmíněným domem a opět nebude chybět úsměvné uvítání od členů spolku. Loni se šlo z Masarykova náměstí do výstavních síní takzvanou „švihlou chůzí“, to se ale letos opakovat nebude, neboť každý ročník akce chtějí mít organizátoři jiný.

Během zahájení se mohou příchozí těšit na tanec a hudbu - představí se třeba taneční spolek Ištar či žesťové kvarteto Tubus.

Po osmé hodině večerní se program přesune do Divadelního klubu v sousedním domě, kde se bude pokračovat oslavou a tancem například na jazzovou kapelu All The Fallen Notes či rockovější Eč. Kompletní výstava pak bude k vidění až do třetího listopadu, a to denně od půl čtvrté odpoledne až do šesti hodin večer.