Správa železnic vybrala firmy pro vysokorychlostní trať od Světlé po Bíteš

Nabídková cena firem je ve výši 579 milionů korun. „Projektanti se zaměří nejen na samotné vedení trati, ale také na hledání nejlepšího řešení, jak ji začlenit do krajiny. Zakázka zahrnuje také připojení centra Jihlavy na vysokorychlostní trať, zapracování technického návrhu budoucího terminálu Jihlava a modernizaci stávající trati z Velkého Meziříčí do Křižanova,“ uvedl za Správu železnic Jakub Bazgier.

Dodal, že každá část se bude posuzovat v rámci procesu projednávání vlivů na životní prostředí samostatně.

Plány pro 80 kilometrů

Úsek měří více než osmdesát kilometrů a umožní propojení oblasti Kraje Vysočina na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Brnem a Ostravou. „Zajistí lepší a rychlejší dostupnost krajského města, které tak získá lepší spojení například s Třebíčí nebo Havlíčkovým Brodem,“ tvrdí mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Při hodnocení zakázky, uvedla Eberl Friebová, byl kladen důraz na metodiku nazývající se best value approach a best value procurement. „Tyto přístupy pomáhají zadavatelům vybrat dodavatele na základě jejich výkonu, nikoli jen podle nejnižší ceny. Zároveň poskytují nástroje pro minimalizaci rizik během projektu,“ dodala mluvčí Eberl Friebová.

V rámci přípravy napojení Jihlavy na vysokorychlostní trať by měla být rozšířena železniční stanice Jihlava město o nové nástupiště a vybudovány zde i spojovací koleje.

Ty by měly umožnit přímý vjezd všech vlaků bez nutnosti změny směru jízdy. „Navrženy jsou přímé spoje z centra Jihlavy do Prahy s předpokládanou jízdní dobou padesáti minut a do Brna s jízdní dobou okolo čtyřiceti minut,“ připomněla mluvčí Správy železnic.

Mezitím postupně správa své teoretické záměry s budováním vysokorychlostní trati podrobněji představuje na veřejných prezentacích. Jedna z nich se uskutečnila před časem ve Velké Bíteši.

„My jsme z toho veřejného projednávání asi odcházeli spokojeni. Vyplynula z něj jedna pro nás myslím pozitivní změna, že plánovaná zastávka vysokorychlostní trati nebude v původně plánované lokalitě u Nových Sadů, ale bude v průmyslové zóně Košíkov. To je pro nás lepší řešení. Původně to mělo být na propojení a takto to bude přímo na té trati,“ komentovala setkání se zástupci Správy železnic Markéta Lavická, starostka Velké Bíteše.

Cena výkupu: odhad krát osm

Zástupci Správy železnic prý Velkobítešanům slíbili, že tam bude denně stavět jeden vlak na Prahu a jeden od Prahy.

„Zatím nemáme zprávy, že by Správa železnic začala s majetkovou přípravou záměru. Ale pozemky by se měly vykupovat za odhadní cenu krát osm. Pro stávající majitele pozemků by to mohlo být tedy zajímavé,“ míní Lavická.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný se chce na začátku prosince sejít s některým z manažerů Správy železnic. „Bude mě zajímat, jak pokračují přípravy záměru, a především to, v jaké fázi je například majetkoprávní příprava stavby,“ řekl Novotný.

Tato fáze – tedy především získání vhodných pozemků – bude podle něj nejkomplikovanější částí příprav. „Bude tam určitě hodně problémů. V našich krajských zásadách územního rozvoje je už několikátá varianta trasy, a protože variant jsme zažili spousty, tak doufám, že těch změn už tam nenastane mnoho, že už je to nyní definitivní a začne reálná příprava. Já doufám, že už nebudeme nějak překotně a zásadně znovu měnit zásady územního rozvoje kraje,“ vyjádřil se Novotný.

Kraj také podle něj nabídne Správě železnic pomoc třeba s organizací komunikace vůči obcím. „Nyní to z mého pohledu postupuje na Správě železnic nějak dopředu, jsou už tam lidé, kteří se na ten záměr přímo specializují. Jsou za něj zodpovědní. Komunikace se za poslední roky zlepšila,“ řekl Novotný.

Podle loňského odhadu by měla výstava tuzemské sítě pro vysokorychlostní vlaky stát asi jeden bilion korun. Financování není vyjasněno. Trasa Praha–Brno má být teoreticky vybudována do roku 2034. Každých patnáct minut by tudy měl projet vlak. Plné jízdné pro úsek Praha–Brno by mělo stát maximálně tři sta korun. Jenže podle kalkulací z roku 2016.

7. září 2017