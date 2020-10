Rychlovlaky musí jezdit přes Pávov a ne Brod, volá Vysočina i Jihlava

„Právě tato varianta skýtá další možnosti pro rozvoj Jihlavy a celý kraj,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum).



„S napojením krajského města počítá jen jedna z možných tras a tu bude kraj prosazovat i u vlády,“ potvrdil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Podle dopravní komise rady kraje varianta SK4 z dopravně technologického hlediska zajišťuje napojení stávajících tratí v oblasti Jihlavy a současně lépe zajišťuje dostupnost obyvatel kraje s ostatními regiony.



Krajští radní i jihlavští zastupitelé tak odmítli druhou variantu vedení vysokorychlostní železnice, která Jihlavu obloukem míjí.

Podle Nely Freibové, mluvčí Správy železnic, prověřovala studie několik možností vedení trati mezi Prahou a Brnem. Po vyřazení některých variant zůstaly ve studii dvě.

„Obě jsou trasy optimalizované a upravené vůči prvotním návrhům ze studie. Úpravy jsou navržené často na základě projednání s dotčenými obcemi. Liší se pouze v úseku Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš,“ uvedla Friebová.

Terminál ať je mezi dálnicí a firmou Bosch Diesel

Varianta SK4 jde těsně kolem Jihlavy a dálnice D1. Zahrnuje vybudování jihlavského terminálu v prostoru mezi dálnicí D1 a firmou Bosch Diesel v Pávově. Zastavovat by tam měly přímé vlaky na vysokorychlostní trati.



A to s možným přestupem na soupravy mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem jezdící po současné kolejové spojnici.

Základní představu o současných vizích superželeznice skýtá nejnovější mapka Správy železnic.

S dostupností pávovské zastávky pro obyvatele Jihlavy počítá i plánované nové vedení trolejbusové linky Jihlava-sever.

Vybrané vlaky by pak měly z vysokorychlostní tratě zajíždět do železniční stanice Jihlava město, tedy tam, kde chce magistrát vybudovat centrální dopravní terminál. Odtud by pak vlaky pokračovaly dál do Třebíče nebo Českých Budějovic.

Oproti tomu varianta, kterou nepodporuje vedení hejtmanství ani magistrátu, Jihlavu zcela míjí. Pro obsluhu kraje je v tomto řešení navržen terminál Svatý Kříž jižně od Havlíčkova Brodu. Z něho je pak podle mluvčí Správy železnic možné případně zřídit návaznou autobusovou linku do Jihlavy.

Vznik tratě má přinést tisíce pracovních míst

Vybudování VRT se zastávkou v Jihlavě by znamenalo pro cestující rychlejší dopravní spojení. Z Jihlavy do Prahy by se cestující po vybudování vysokorychlostní trati dostali za pouhých 45 minut. Nyní tato cesta vlakem trvá více než dvě hodiny.

Podle studií a analýz, které má Správa železnic k dispozici, bude mít vybudování VRT a s ní spojených terminálů významný vliv i na rozvoj zaměstnanosti.

Konkrétně nová budoucí spojnice Praha – Brno urychlí vznik až 44 tisíc pracovních míst v místech, kde budou vlaky VRT zastavovat. Největší přínos má být pro Jihlavu. Model ukazuje potenciálně až 24 tisíc pracovních pozic.

O přesné podobě vedení vysokorychlostní trati bude rozhodovat Centrální komise ministerstva dopravy, které bude studie proveditelnosti předložena v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.