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Stavba, které se smůla lepí na paty. Budování kolejí vysoké školy opět stojí

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  8:53
Seriál smolných událostí nepřestává provázet stavbu kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) na Fritzově ulici v Jihlavě. Stavba je opět zastavena. Krajský soud v Hradci Králové totiž znovu zrušil platnost vydaného stavebního povolení. Stavbu to může opět prodloužit a prodražit.

„Důvodem jsou procesní nedostatky v postupu, který vedl k vydání stavebního povolení. Soud dospěl k závěru, že některé kroky je nutné zopakovat. Samotné stavební povolení tím není zpochybněno,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.

Stavba kolejí má nyní dokončenou hrubou stavbu včetně střešního pláště. „Byly zahájeny práce na vnitřních instalacích a fasádě. V současné době však probíhají pouze nutné konzervační práce,“ sdělila Tomšů.

Už na jaře tohoto roku měla stavba kolejí polytechniky kvůli soudům skluz devět měsíců. Hotovo mělo být v listopadu. Další zastavení prací zřejmě způsobí další prodloužení termínů a prodražení stavby. (9. října 2026)
Už na jaře tohoto roku měla stavba kolejí polytechniky kvůli soudům skluz devět měsíců. Hotovo mělo být v listopadu. Další zastavení prací zřejmě způsobí další prodloužení termínů a prodražení stavby. (9. října 2026)
Už na jaře tohoto roku měla stavba kolejí polytechniky kvůli soudům skluz devět měsíců. Hotovo mělo být v listopadu. Další zastavení prací zřejmě způsobí další prodloužení termínů a prodražení stavby. (9. října 2026)
Už na jaře tohoto roku měla stavba kolejí polytechniky kvůli soudům skluz devět měsíců. Hotovo mělo být v listopadu. Další zastavení prací zřejmě způsobí další prodloužení termínů a prodražení stavby. (9. října 2026)
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Škola zatím neví, o kolik se jí stále znovu se opožďující stavba ubytování pro studenty prodraží. „Náklady související se zpožděním stavby zatím vyčísleny nejsou,“ konstatovala mluvčí polytechniky.

Právník jedné části odpůrců stavby kolejí Jaroslav Homolka míní, že pokračující spor může skončit i tím, že stavba sice bude dokončena, ale nebude zkolaudována.

„Ještě minulý týden tam panoval podle mého názoru nezákonný čilý stavební ruch. Stavba sice byla zastavena asi před měsícem, protože soud zrušil stavební povolení a stavební úřad tvrdí, že tam nařídil udělat jen konzervační práce, ale není to pravda, stavba pokračuje dál. To můžeme doložit, každý den stavbu snímkujeme dronem,“ vyjádřil se advokát Homolka.

Staví se, nebo se nestaví? Názory se liší

Odpůrci kolejí podle něj opět na stavbu podají žalobu, jejímž předmětem bude i to, zda stavba polytechniky pokračuje i přes rozhodnutí soudu o jejím pozastavení. „Je zde zbytečné domáhat se práva, když si každý dělá, co chce. Zvláště smutné je to u veřejnoprávní instituce,“ pranýřuje Homolka.

Na stavbě podle právníka například pokračovalo zateplování, práce na fasádách nebo osazování oken. „Chápu, že tak velká stavba se nedá zastavit den ze dne, ale myslím, že konzervační práce je možné vykonat během týdne nebo čtrnácti dnů. Ale stavba pokračovala dál, jako by měla stavební povolení, a kontrolní stavební úřad ji nedokáže zastavit. A i tohle se sousedům stavby nelíbí,“ řekl Homolka.

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Kritizuje také údajné opakované pochybení doručování písemností stavebním úřadem Středočeského kraje.

Odpůrci stavby kolejí vysoké školy tvoří skupinku necelé desítky lidí, které zastupují dva právníci. Odpůrci kritizovali podobu stavby a její umístění či parkování. Spor je také o řešení kanalizace nové stavby. Homolka tvrdí, že na počátku chtěl strany sporu smířit, ale jednání nebyla úspěšná.

Každý měsíc odstávky stojí miliony korun

Stavba studentských kolejí u Fritzovy ulice měla původně stát přibližně 340 milionů korun. Pokračující spor investora se sousedy stavby však částku nepochybně zvýší.

„Pozastavení stavby s sebou nese finanční dopady. Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ komentovala to už loni mluvčí školy Tomšů.

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Původní termín dokončení výstavby kolejí pro přibližně 200 studentů byl naplánován na listopad 2026. V běžnému provozu měly koleje začít sloužit během roku 2027. V budově by mělo být sto dvoulůžkových pokojů.

Stavba kolejí vzniká v prostoru takzvané staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a přízemní ubytovny zaměstnanců nemocnice.

Práce na stavbě se už přerušily třikrát

Stavbu provází spory dlouhodobě, vznikly kvůli nesouhlasu některých obyvatel ze sousedství. Při opakovaně řešily správní úřady i soudy, kvůli podjatosti později mimo Jihlavu a Kraj Vysočina. Práce už byly třikrát přerušeny.

Krajský úřad Středočeského kraje vydal letos 29. dubna rozhodnutí, kterým potvrdil platnost stavebního povolení pro tento projekt.

Předtím krajský soud v Hradci Králové v únoru zrušil předchozí rozhodnutí krajského úřadu kvůli procesním nedostatkům. Krajský úřad pak potvrdil původní rozhodnutí z Havlíčkova Brodu, kterým byla stavba kolejí povolena.

Nyní je spor opět v dalším kole u soudu v Hradci Králové.

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