Jihlavská vysoká škola chce budovat koleje. Přilákají studenty, slibuje si

Nevyužívaný areál, jenž byl součástí staré nemocnice, by měl do čtyř let sloužit Vysoké škole polytechnické Jihlava. Jediná vysoká škola na Vysočině chce na pozemku, který před lety dostala od Kraje Vysočina, vybudovat koleje. Nabídly by lůžka pro 400 studentů, akademických pracovníků a vědců.