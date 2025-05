Ignorovat zákaz vjezdu se v sobotu brzy ráno rozhodl řidič peugeotu mezi obcemi Olšinky a Kámen na obchvatu města Habry na Havlíčkobrodsku. Automobilem vjel na stavbu, kde narazil do asfaltové...

Z odpadu Žďár vyrobí teplo. Místo cesty na skládku shoří odpad v novém zařízení

Zhruba 3500 tun komunálního odpadu vyprodukovali loni obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Dnes putuje na skládku do Bratčic v Jihomoravském kraji a ke spálení do Brna. To se má změnit. Na okraji města, v...