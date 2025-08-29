Lidé již například s omezeními využívají nové chodníky, včetně trasy podél zahrady Mateřské školy Vysočánek, kterou nyní nově oddělují od silnice terasovité stupně. V minulosti byl na místě travnatý svah s mohutnými, starými stromy. Ty ale zasahovaly do vozovky, a musely tak ustoupit rekonstrukci.
Pracuje se také na budování nového parkoviště u zmíněné školky nebo kruhového objezdu ve spodní části Vysocké ulice, kde se připojují ulice Wonkova a Studentská.
„Předpokládáme, že koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne bude kompletně dokončena kanalizace. Také sanace vozovky je už z poloviny hotová, nyní se pracuje na druhé půlce,“ informoval za hlavního dodavatele díla, žďárskou společnost Aquasys, stavbyvedoucí Jaromír Kocián.
Firmě se podle něj zatím daří dodržovat časový harmonogram. „Pokládka povrchů je v plánu zhruba na polovinu října, takže ideálně bychom mohli mít koncem října už hotovo,“ doufá Kocián.
Smluvní termín dokončení připadá podle něj zhruba na polovinu listopadu 2025. Na zimu si tak řidiči užijí Vysockou ulici po delší době opět celou průjezdnou.
Na jaře příštího roku se však stavební technika na krajskou komunikaci II/353 znovu vrátí. Křižovatka ulic Vysocká, Vnitřní a K Přehradě, kde nyní rekonstruovaný úsek končí, již bude sice otevřená, trasu od ní až k výjezdu z města však čeká uzavírka. Sahat bude až ke křížení s ulicí U Hrázek. Celá dvouletá rekonstrukce krajského tahu má skončit v závěru roku 2026.
Velká proměna Vysocké ulice, která byla v minulosti z různých důvodů již několikrát odložena, vyjde na přibližně sto milionů korun. Podílí se na ní hned několik investorů - město, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. K nim se připojuje i řada provozovatelů sítí. Po úpravách se komunikace dočká nejen nových povrchů, kanalizace a sítí, ale i veřejného osvětlení, chodníků, mobiliáře nebo zeleně.