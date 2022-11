Jihlavská zoo hlásí podzimní mláďata, lamu či surikatu. Zve i na večer

Zahrada obnovila chov tohoto druhu v předchozím roce. Mladou skupinu tvoří dvouletý samec a dvě samice. Jedné z nich jsou dva roky, druhá je o rok mladší. Právě ta starší teď porodila své první mládě, o které se vzorně stará. Návštěvníci zoologické zahrady mohou celou rodinu vidět ve venkovním výběhu.

Alpaky jsou domestikovaným druhem lamy. Mají mírnou povahu a lidé je chovají hlavně kvůli kvalitní vlně, ze které se vyrábí například svetry či ponča. Obvykle jednou za rok se musí nechat ostříhat. Díky svému huňatému kožichu umí alpaky čelit poměrně tvrdým podmínkám v jihoamerických Andách, kde je jejich domov.

Nové mládě je také u surikat. I když by se zatím vešlo do dlaně jedné ruky a občas ho jeho vratké nožky ještě neudrží, chodí už se svými rodiči dokonce i do venkovního výběhu a začíná ho se zájmem prozkoumávat. Chovatelé zaslechli z podzemní nory hlas mláděte poprvé na konci září.

Zoologové museli letos sestavit nový chovný pár těchto malých afrických šelmiček. Tvoří je původem jihlavský samec a dále samice, která přišla letos na jaře z Dánska. „Narodila se jim celkem tři mláďata, ale přežilo jenom jedno. Je to dáno tím, že samice je zatím nezkušená,“ poznamenal Maláč. „Jak bude samice rodit další mláďata, počet zvířat ve skupině se rozroste,“ dodal.

Surikaty mají ve svých koloniích danou jasnou hierarchii a řád. V čele tlupy je vždy jeden dominantní pár – samec a samice. Jen tito dva se mohou spolu rozmnožovat. Březost u surikat trvá sedmdesát dní. Mláďata se rodí slepá, vidět začínají po deseti až čtrnácti dnech. Samice je rodí v podzemních norách, po čase je vyvede ven na sluníčko, kde se tyto šelmičky rády vyhřívají. O mláďata se stará nejenom samice, ale i tety a starší sourozenci. Některé samičky, kterým se tvoří mléko, mohou malé i kojit.

Kolonie surikat je dobře organizovaná. Zatímco část skupiny je na lovu potravy, vybraní členové drží hlídky. Stojí na vyvýšenině vzpřímeně na zadních nohou a vyhlížejí predátory. V případě nebezpečí varovně zapiští. Ve volné přírodě se živí hady, loví drobné hlodavce a ještěrky. Nepohrdnou ani cibulkami a kořínky rostlin.

Zvířata po setmění

Aktivit, které mohou lidé zažít i během podzimního času v jihlavské zoologické zahradě, je celá řada. Ve vzdělávacím centru Podpovrch se konají například Klubové večery s účastí zajímavých hostů. Na prosinec jsou v plánu třeba adventní dílny pro děti i oblíbené vánoční večerní prohlídky se zoologem nebo speciální večerní prohlídky pro děti.

Návštěvníci jihlavské zoologické zahrady se musí připravit na to, že s podzimem se uzavřel také sezonní boční vstup z lesoparku Heulos a pokladny jsou přístupné jenom od centrálního parkoviště.

Zároveň platí i podzimní otevírací doba, která je od listopadu do března od 9 do 16 hodin.

„Je to ale jenom doba, po kterou jsou otevřeny pokladny. Lidé, kteří si zakoupí vstupenky třeba před šestnáctou hodinou, mohou v zoo zůstat klidně další dvě až tři hodiny. Mají díky tomu možnost vidět v aktivitě soumračná zvířata, jako jsou lenochodi, pásovci, poletušky či další druhy, které během dne pospávají,“ dodal mluvčí zoo.