Želiv chce získat bývalou protialkoholní léčebnu, chce v ní zázemí pro lékaře

Nejedná se přímo o budovu, kde před 35 lety vznikal film Dobří holubi, v němž si zahrál svoji poslední velkou roli Vladimír Menšík, ten se točil v sousedním klášteře. Řeč je o nyní zanedbaném areálu patřícím převážně státu, který by obec tolik potřebovala. „Chtěli bychom tam udělat zázemí pro lékaře, dům s pečovatelskou službou a knihovnu,“ přiblížil želivský starosta Miroslav Buňata.

Dnes musí jedna z tamních lékařek přijímat pacienty de facto ve sklepě, kde má malou ordinaci. Zázemí by v bývalé protialkoholní léčebně mohli časem najít i dětský a zubní lékař.

Želiv se o převedení objektu snaží už delší dobu. Vedení obce by tam chtělo připravit celkem patnáct bytů s pečovatelskou službou. Dva současné pečovatelské domy už dosluhují. V jednom třeba není ani výtah, a tak obyvatelé starší osmdesáti let musejí po schodech chodit do třetího patra. Dosluhují tam už i rozvody kanalizace a vody.

Celá rekonstrukce bývalé léčebny by se počítala v desítkách milionů korun. Obec by se pokusila získat dotaci, sama by úhradu rozsáhlých stavebních prací nezvládla. „Pro získání toho objektu děláme maximum, zatím se nám ale nedaří,“ doplnil starosta.

Výměna? Stát preferuje prodej

Stát nedávno nabídl želivský zchátralý objekt hejtmanství v rámci výměny za jinou budovu. „My ale ten objekt na nic nepotřebujeme, tam by ho spíše potřebovala obec Želiv,“ sdělil Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednání s Krajem Vysočina o případné výměně dosud nebyla ukončena. „O této skutečnosti byla informována i obec Želiv, od které jsme začátkem letošního roku obdrželi žádost o bezúplatný převod,“ informovala Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM.

Stát ale preferuje spíše prodej. „A to prostřednictvím transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Bezúplatný převod majetku lze upřednostnit pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, a to ve veřejném zájmu, či je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob,“ doplnila Tesařová.

Třeba v loňském roce získaly obce od ÚZSVM zdarma celkem 2 486 nemovitostí v hodnotě 132,9 milionu korun. Na kraje včetně správ silnic loni stejný úřad bezúplatně převedl 1 129 nemovitostí v hodnotě 55,9 milionu.