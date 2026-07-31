Veřejnost si novinku naplno užije už v sobotu 8. srpna při celodenním programu. A v příštím roce se návštěvníci dočkají i podvodního mola na Panském rybníku.
„Po měsících intenzivních prací, stavebního ruchu a trpělivého čekání máme tu radost, že můžeme otevřít novou kapitolu tohoto krásného areálu. Tento prostor se opět stává tím, čím měl vždycky být - oázou klidu, místem pro rozjímání a přirozeným centrem pro setkávání,“ přivítala hosty moderátorka slavnostního aktu a asistentka opata Petra Žáková.
Co chystá klášter tento víkend?
Sobota 1. srpna: Speciální prohlídka Za oponou baroka. Režisér Michal Hájek provede zájemce běžně nepřístupnými prostory opatského kostela, sakristií i kůrem a zaměří se na skrytou symboliku Santiniho architektury.
Neděle 2. srpna: Hraná prohlídka Z temné historie zaměřená primárně na těžké období 50. let 20. století, kdy klášter fungoval právě jako internační tábor pro duchovní, a na příběhy tehdejších vězněných kněží a řeholníků.
Změnu prostranství kvitují především samotní duchovní. Národní kulturní památku, ve které dnes trvale žije osm členů řádu premonstrátů a ročně ji navštíví na 40 tisíc turistů, totiž v minulosti trápil neutěšený stav i nevhodně řešená doprava.
„Každý den žasneme nad tím, že je nádvoří, které bylo plné kaluží a kde dlouhou dobu parkovala auta, najednou opravené,“ svěřil se opat želivské kanonie Tadeáš Robert Spišák.
Připomněl také dohodu s místní samosprávou z roku 2021, díky které řád získal pozemky nádvoří zpět do své správy. „Tehdy jsme občanům Želiva slíbili, že nádvoří opravíme. Jsem rád, že se to povedlo, a věřím, že to prospěje jak obci, tak našemu klášteru,“ dodal opat.
Kříž osazovali těsně před mší
Významnou součástí proměny nádvoří bylo restaurování soch svatých Cyrila a Metoděje, na kterou přispěl Kraj Vysočina i obec Želiv. Náročnou obnovu měl na starosti český restaurátor Jan Vodáček, který se specializuje na obnovu historických kamenných památek. Práce znovuoživily i drobné detaily. „Na sochách je nyní vidět každý záhyb v plášti, každá vráska nebo výraz obličeje,“ popsal opat Spišák.
Restaurování se však neobešlo bez napínavých momentů. Opat s úsměvem zopakoval historku z letošní červencové pouti k poctě obou patronů, kdy biskup Metoděj ještě těsně před začátkem mše neměl v rukou svůj pozlacený kříž.
„Pan restaurátor Vodáček si řekl, že na mši svatou tam ten kříž prostě musí být. Ráno, když jsem odjížděl na pouť, tu ještě nic nebylo. On ale narychlo přijel autem a v devět hodin osadil kříž do rukou svatého Metoděje, aby tam při bohoslužbě nechyběl,“ vyprávěl před shromážděnými hosty s úsměvem řádový představený.
Voda se vsákne, zbytek zalije zahradu
Proměna nádvoří je součástí rozsáhlejšího projektu regenerace veřejně přístupných ploch za více než 90 milionů korun, na který kanonie získala dotaci z Evropské unie z programu IROP. Jak přiblížil projektový manažer kláštera Zdeněk Veselý, stavební práce pod vedením generálního zhotovitele Gardeline (zemní práce zajišťovala firma Start Zelený, elektroinstalace Elma) musely reagovat na přísné ekologické požadavky.
Oslavy v Želivi: Vyhlídka z věže
Speciální pozornost byla věnována chytrému hospodaření s dešťovou vodou, díky němuž z prostranství zmizely letité kaluže a bahno.
„Museli jsme v rámci projektu řešit zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami. Nová dlažba a povrch tak musí zajistit vsáknutí vody. V momentě, kdy srážkovou vodu podloží už nepojme, je svedena do akumulačních nádrží v opatské zahradě a následně se využívá pro závlahu,“ vysvětlil projektový manažer Veselý.
Architektonické a projektové práce zastřešil Arnošt Kába z architektonické kanceláře IAV, který má s obnovou želivského areálu zkušenosti už z předchozí úspěšné rekonstrukce barokní staré prelatury.
Přímo před kostelem si přitom návštěvníci vyšlápnou na unikát. Je zde totiž položená původní historická dlažba, která byla během rozkrývání terénu nalezena přímo v prostoru nádvoří.
Pro parkování vznikne 51 míst
Projekt zároveň vyřešil letitý problém s dopravou přímo v centru památky. Nádvoří před kostelem se stalo čistě pobytovou zónou bez aut. Pro parkování vozidel vytvoří klášter nové zázemí pod úřednickým domem a směrem k hospodářskému dvoru.
„Vznikne zde celkem 51 parkovacích míst. V horní části před úřednickým domem půjde o stání pro osobní automobily, motocykly a kola. Ve spodní části u komunikace vedoucí k hospodářskému dvoru vzniknou tři parkovací stání pro autobusy,“ upřesnil Zdeněk Veselý.
V budoucnu plánuje klášter zregenerovat i dosud zakonzervované hospodářské stavby s barokními chlívy.
Podvodní molo na rybníku i venkovní expozice
Stavební ruch v Želivě tímto krokem zdaleka nekončí. Další fází je obnova opatské zahrady, kde vznikne nový altán, květinové záhony i dlážděný prostor určený přímo pro pořádání kulturních a společenských akcí.
V místě demolovaných starých garáží vyroste venkovní výstavní prostor navazující na expozici v prelaturě a zbytek plochy bude zatravněn pro odpočinek návštěvníků.
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Velkou proměnou projde také Panský rybník, kde v minulosti stávaly soukromé zahrádky a území bylo veřejnosti nepřístupné.
„Rybník si zachová přírodní charakter bez kácení stromů. Skončil zde intenzivní chov ryb a oblast nově zpřístupníme. Vytvoříme přírodní stezku s mobiliářem, mola a pobytové schody. Zajímavým prvkem bude podvodní molo těsně pod hladinou, které zpřístupní ostrov s obnoveným altánem,“ nastínil lákadla příští sezony Veselý.
Kompletně dokončené dílo představí premonstráti na podzim roku 2027.