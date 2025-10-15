Řečiště Bobrůvky ve Strážku obsadily bagry. Zbavují tok drnů, bahna a nepořádku

Autor:
  11:11
Bagry pohybující se přímo korytem řeky Bobrůvky mohou lidé nyní pozorovat ve Strážku na Žďársku. Těžká technika Povodí Moravy tam od počátku minulého týdne pracuje na údržbě vodního toku. Ze zpevněného řečiště mizejí nánosy bahna, drny i další nečistoty, které tam voda za uplynulé roky naplavila.

Speciální stroje vrší tuny odstraněné zeminy na mohutné hromady, jež teď lemují břehy Bobrůvky. Mokrou půdu, trsy rákosí a další materiál totiž není možné rovnou odvážet. „Jednak jsou vybagrované nánosy velmi těžké, ale hlavně plné špinavé vody, která by znečistila při transportu komunikace. Takže se vždy nějakou dobu čeká, až to všechno trochu vyschne,“ vysvětlil Vlastimil Tvarůžek, starosta Strážku.

Údržbu podle něj Povodí Moravy provádí pouze v té části řeky, která vede přímo městysem. Tam je také koryto Bobrůvky, nazývané často také Loučka, zpevněné. Tok mimo zástavbu nechávají vodohospodáři bez zásahů.

„Těžení nánosů provádíme z upravené části řeky v úseku o délce přibližně osm set metrů,“ upřesnila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová s tím, že hlavním důvodem je zkapacitnění koryta. „Práce probíhají od pondělí 6. října. Jejich předpokládané ukončení je do konce tohoto měsíce,“ doplnila Kučerová.

Těžká technika Povodí Moravy od počátku října v Strážku na Žďársku pracuje na údržbě vodního toku Bobrůvky.
Těžká technika Povodí Moravy od počátku října v Strážku na Žďársku pracuje na údržbě vodního toku Bobrůvky.
Těžká technika Povodí Moravy od počátku října v Strážku na Žďársku pracuje na údržbě vodního toku Bobrůvky.
Těžká technika Povodí Moravy od počátku října v Strážku na Žďársku pracuje na údržbě vodního toku Bobrůvky.
7 fotografií

Podle starosty Tvarůžka pomůže vyčištěné řečiště například k lepšímu průchodu ledových ker při jarním tání. Stane se i lépe prostupné pro ryby a další vodní tvory a ubude v něm – alespoň na čas – práce s letním vyžínáním bujných porostů rákosí.

Bobrůvka patří rovněž k několika řekám na Vysočině, kde fungují takzvané rybochody. Ty umožňují migraci vodních živočichů přes jezy, a to i při nižším průtoku vody. Konkrétně je lze najít právě v úseku Bobrůvky ve Strážku nebo na téže říčce v nedaleké Radešínské Svratce.

Další vznikl v roce 2016 na Šlapance mezi Šlapanovem a Věžnicí na Havlíčkobrodsku. Letos přibyl tento systém rovněž na řece Jihlavě v Lukách nad Jihlavou na takzvaném Konvalinkově splavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

Řečiště Bobrůvky ve Strážku obsadily bagry. Zbavují tok drnů, bahna a nepořádku

Bagry pohybující se přímo korytem řeky Bobrůvky mohou lidé nyní pozorovat ve Strážku na Žďársku. Těžká technika Povodí Moravy tam od počátku minulého týdne pracuje na údržbě vodního toku. Ze...

15. října 2025  11:11

Žďárské dětské divadlo se stává velkým hitem. Zájemci o něj trhají rekordy

Že dnešní děti zaujmou jen mobilní telefony, videa a sociální sítě, ale reálné kulturní zážitky je nebaví? Omyl. Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou má opačný problém – ani nestíhá uspokojit všechny...

15. října 2025  8:03

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží. Teď dům hrůzy opustila

Premium

Stísněné schodiště, zšeřelé chodby, staré zářivky i starožitné dveře „lítačky“ s rámy v barvě slonoviny. A mříže. To byla až do soboty hlavní pošta v Třebíči. Budově bez výtahu místní neřekli jinak...

14. října 2025

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

14. října 2025  15:51

Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které...

14. října 2025  8:12

Můj brácha má prima bráchu i ségru. Zhořská stáj v Pardubicích opět slavila úspěchy

Loňský vítěz Godfrey na letošní Velké pardubické startovat nemohl, naděje tudíž zhořská stáj DS Pegas vložila do jeho o rok mladšího bratra. A High In The Sky svému staršímu sourozenci ostudu určitě...

13. října 2025  15:54

Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

Další premiéru letošní sezony má od soboty za sebou Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát tvůrci uvedli v české premiéře autorskou tragikomickou detektivku s názvem Delete_smazáno_nic.

13. října 2025  14:12

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Havlíčkův Brod zahájil další dvě etapy revitalizace parku Budoucnost. Do léta příštího roku proměnou projde okolí rybníku Obora před základní školou V Sadech a stráň nad rybníkem Hastrman až k ulici...

13. října 2025  8:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žádná bitva, ale vojáky tu pohřbili přímo u silnice. Přibyslav opravila zvláštní pomník

Premium

Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u...

12. října 2025

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

12. října 2025  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.