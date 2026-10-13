Honička začala v sobotu 10. října kolem jedné hodiny v noci u obce Netín. Policisté z obvodního oddělení Velké Meziříčí si všimli podezřele jedoucí Škody Felicia, která jela středem vozovky s rozsvícenými dálkovými světly. Řidič služebního vozu musel zpomalit a vybočit, aby zabránil střetu.
Na výzvu k zastavení řidič nereagoval a začal hlídce ujíždět.
Náraz do policejního vozu i nebezpečné couvání
Ujíždějící řidič zamířil směrem k Velkému netínskému rybníku a obci Olší nad Oslavou. Sjel ze silnice a pokračoval přes pole až do obce Závist. Policisté se pronásledované auto pokusili předjet. Ve chvíli, kdy byli na jeho úrovni, řidič narazil do boční části služebního vozu. Ani po střetu nezastavil.
Při návratu k Netínu spatřil další policejní hlídku a znovu zamířil na polní cestu. Tam nakonec zastavil, ale když se k němu policisté přiblížili, začal prudce couvat.
„Jeden ze zakročujících policistů musel uskočit, aby ho řidič nesrazil,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Útěk mezi keře
Mladík pokračoval směrem k obci Záseka, kde odbočil na pole. Tam vozidlo zastavil, vystoupil a utekl. Policisté ho následně vypátrali v prostoru vyschlého Křibského potoka. Muž ležel v houští a keřích.
Dechová zkouška u něj ukázala přes jedno promile alkoholu. Po zadržení ho policisté eskortovali na oddělení, kde skončil v cele. Případ si převzali kriminalisté, kteří muže podezírají ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě. Okolnosti případu nadále prověřují.