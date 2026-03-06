Ochranáři se radují z návratu sokolů na Žďársko, turistům omezili vstup

Skalisko Čtyři palice u Českých Milov na Žďársku opět ožívá vzácnými hosty. Vrátil se pár sokolů stěhovavých, jemuž se tam minulý rok povedlo vyvést dvě mláďata. Dle odborníků šlo o přelomovou událost, kriticky ohrožení ptáci se totiž loni objevili ve Žďárských vrších po dlouhých sedmdesáti letech.
Ochranáři jsou z březnového návratu dravců nadšení. „Nyní probíhá na loňském hnízdišti tok a sokoli se chystají na snesení vajec. Věřím, že letos se hnízdění také podaří, i když záleží na mnoha faktorech,“ vyjádřil se za Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) Václav Hlaváč, ředitel Regionálního pracoviště Vysočina.

Jedním z hlavních faktorů je podle jeho slov klid. „I při krátkodobém vyrušení mohou totiž například krkavci odnést ze sokolího hnízda vejce nebo malá mláďata,“ popsal Hlaváč. Apeluje proto na turisty a další návštěvníky oblíbené výletní lokality, aby právě kýžený klid sokolímu páru na pár měsíců dopřáli.

Stejně jako minulou sezonu pracovníci AOPK vstup do této přírodní rezervace dočasně omezili; zamířit až ke Čtyřem palicím není možné od středy 4. března, a to do odvolání. Přístupové cesty jsou opět zahrazeny páskami a informačními cedulemi. Ochranáři také znovu plánují lokalitu kontrolovat, pomáhat jim budou rovněž fotopasti. „Turisté mohou toto chráněné území navštívit po značené stezce po obvodu skalního útvaru,“ upřesnila Karolína Šůlová, mluvčí AOPK.

Loňský zákaz výletníci vesměs respektovali, až na pár výjimek do vymezené oblasti nevstupovali. Stejně jako minulý rok musejí ze svého seznamu vyškrtnout v nadcházejících měsících oblíbené rulové stěny také horolezci. Až do loňského jara se totiž dalo na Čtyřech palicích lézt i v nynějším hnízdním období, na rozdíl od řady jiných skalních útvarů ve Žďárských vrších.

Na hnízdění vzácných sokolů v lokalitě Čtyř palic přitom loňské jaro upozornil přímo jeden z horolezců. „Možná na mě za tohle budou někteří lezci naštvaní. Ale i když ne se všemi zásahy ochranářů vždycky souhlasím, zrovna v tomhle případě chápu, že je potřeba sokolům dopřát klid. A jsem rád, že jsem mohl i já sám nějak přispět,“ uvedl vloni nálezce hnízdiště Peter Otiepka.

Návrat po sedmdesáti letech

Pochopení mají i obyvatelé okolních obcí. „Jsme rádi, že tady sokoly znovu máme, a že se příroda postupně vrací do podoby, v jaké tady byla dříve. Myslím, že lidé to berou v pohodě, sokolům fandí. Ostatně hnízdí tady také chránění krkavci, takže jsme už zvyklí,“ popsal Martin Luňáček, starosta nedaleké obce Březiny. Žádné negativní reakce nezaznamenal ani od turistů a dalších návštěvníků. „Skal a různých výletních cílů je tady v okolí spousta, tak snad si každý snadno vybere nějakou náhradní variantu,“ míní starosta.

Sokoli opustili hnízdo, Čtyři palice jsou tak znovu přístupné

Sokoli hnízdili ve Žďárských vrších kdysi pravidelně – až do roku 1956. V šedesátých letech minulého století však odtud vymizeli, ostatně stejně jako z řady dalších historických hnízdišť ve většině Evropy. Hlavní příčinou bylo masivní používání insekticidu DDT v zemědělství. A právě sokol, stojící na vrcholu potravního řetězce, patřil kvůli tomu k vůbec nejpostiženějším druhům. Kromě DDT, který narušuje reprodukci dravců, neprospěl těmto ptákům ani pozvolný úbytek jejich přirozených hnízdišť.

Nyní sokoli stěhovaví tuzemskou krajinu, včetně Vysočiny, zase postupně osidlují. „V České republice již hnízdí více než stovka párů,“ upřesnila Šůlová s tím, že návrat sokolů je důkazem úspěšnosti dlouhodobých ochranářských opatření a intenzivní spolupráce s vlastníky lesů i dalšími partnery. „Potvrzuje to, že s odpovědným přístupem je možné vrátit do naší přírody vzácné druhy, které v minulosti téměř vymizely,“ dodala mluvčí AOPK.

Do Žďárských vrchů se po sedmdesáti letech vrátili sokoli, objevil je horolezec

Na území Kraje Vysočina hnízdí chránění sokoli stěhovaví ještě v areálu jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Tam jim slouží umělá hnízda, nainstalována na dvou 125 metrů vysokých ventilačních komínech.

