Novou tvář získal historický Špačkův dům v Herálci na Žďársku. Stavba z počátku dvacátého století sloužila kdysi jako řeznictví a hostinec. Byla však také centrem společenského dění – například v roce 1919 tam místní zakládali pobočku tělocvičné jednoty Sokol. Nyní budova po rekonstrukci opět ožívá.
Herálci se naskytla možnost odkoupení domu od bratrů Špačkových v roce 2019. A před dvěma lety se pustila obec do rekonstrukce, jež skončila letos na podzim. | foto: Foto: Koruna Vysočiny

Špačkův dům – dobová fotografie z kroniky
Špačkův (Valenův) dům – obraz Jana Odvárky
„Objekt získal své jméno po posledních majitelích, manželech Janovi a Marii Špačkových, kteří tam vychovali dva syny. I když se v kronice nedochovalo přesné datum stavby domu, předpokládáme, že k ní došlo v roce 1903, neboť toto datum bylo objeveno na původních krovech střechy během rekonstrukce,“ přiblížil herálecký místostarosta Matěj Trávníček.

Dům s číslem popisným 221 patří podle něj k dominantám obce. Stojí při silnici II/350, hned u kamenného Valenova mostu, který historicky dělí obec na českou a moravskou část.

Přemostění, klenoucí se přes řeku Svratku, bylo pojmenováno po rodině Valenových, která dnešní Špačkův dům před více než sto lety postavila.

„Valenův most a Špačkův dům najdeme na historických fotografiích i obrazech – patří mezi ikony obce,“ podotkl Trávníček. Stavení v minulosti sloužilo hlavně k provozování živností. V levé polovině byl hostinec, v pravé řeznictví. Bylo však také místem setkávání heráleckých obyvatel.

Daně šly do Hlinska i do Nového Města

Začátkem října roku 1919 byla v sálu hostince založena místní pobočka Sokola a až do šedesátých let minulého století patřil k hlavním místům kulturně-společenského života.

„Zajímavostí je také to, že středem domu procházela zemská hranice mezi Čechami a Moravou, kvůli které musel hostinec odvádět daně do Hlinska a řeznictví zase do Nového Města na Moravě,“ poznamenal místostarosta.

Herálci se naskytla možnost odkoupení domu od bratrů Špačkových v roce 2019. A před dvěma lety se pustila obec do rekonstrukce, jež skončila letos na podzim. Obnoven při ní byl historický ráz objektu, který však doplnilo moderní pojetí terasy.

Stavební práce vyšly na zhruba 20 milionů korun bez daně. Více než třináct milionů však pokryje obec ze státní dotace, kterou se jí povedlo na akci získat z programu na regeneraci brownfieldů pro komerční využití.
„Sklepní prostory, kde kdysi byla řeznická výroba a lednice, budou nově sloužit jako restaurace s terasou a zahrádkou podél řeky. V místě bývalé hospody došlo k obnově sálu pro pořádání oslav, zasedání zastupitelstva, volby či jiné společenské události,“ popsal úpravy Trávníček.

V pravé části stavení, kde se původně nacházela prodejna řeznictví a byt majitelů, pak vznikne apartmán pro ubytování. „A podkroví jsme nemohli věnovat ničemu jinému než místnímu muzeu doplněnému o knihovnu,“ připomněl další využití místostarosta.

Stavební práce vyšly na zhruba 20 milionů korun bez daně. Více než třináct milionů ale pokryje obec ze státní dotace, kterou se jí povedlo na akci získat z programu na regeneraci brownfieldů pro komerční využití. Zájemci si po dvouletých opravách mohli interiéry domu poprvé prohlédnout nyní v listopadu.

„Věříme, že se nám podařilo vybudovat funkční objekt spojující kulturně-společenský život v místě, které před více než stoletím spojovalo i naše předky a pomáhalo jim na chvíli zapomenout na strasti všedních dní. Pevně věříme, že obci bude Špačkův dům sloužit minimálně dalších sto let a zůstane její neodmyslitelnou součástí,“ dodal místostarosta Trávníček.

