„Na letošních výsadbách jsou ztráty v průměru třicet až padesát procent. A to nemluvím o lesích orientovaných na jihozápad, které jsou slunci vystaveny nejvíce. Tam se podíl uschlých sazenic může klidně blížit až sto procentům,“ konstatoval Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, které spravuje zhruba 5 700 hektarů lesů převážně na Havlíčkobrodsku a Žďársku.
Je to stejné jako s lidským organismem. Permanentní stres vede k oslabení. Osudným se pak stromu může stát i to, co by v dobré kondici v pohodě zvládl.