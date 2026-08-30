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Lesy trpí suchem. Mladé stromky umírají, hrozí další kůrovcová kalamita

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  17:00

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Mezi stromy, které odolávají suchu lépe, patří třeba i modříny. Už i u těch ale letos lesníci evidují čím dál častěji ztrátu vitality. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Závěje žlutého listí, holé koruny, půda, z níž se práší. Jako v pokročilém a hodně suchém podzimu vypadají srpnové lesy na Vysočině. Vývoj počasí tak sledují s obavami nejen zemědělci, ale i lesníci. Ti letos přišli o nemalou část nově vysazených stromků. Obavy ale mají také o oslabené velikány.

„Na letošních výsadbách jsou ztráty v průměru třicet až padesát procent. A to nemluvím o lesích orientovaných na jihozápad, které jsou slunci vystaveny nejvíce. Tam se podíl uschlých sazenic může klidně blížit až sto procentům,“ konstatoval Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, které spravuje zhruba 5 700 hektarů lesů převážně na Havlíčkobrodsku a Žďársku.

Je to stejné jako s lidským organismem. Permanentní stres vede k oslabení. Osudným se pak stromu může stát i to, co by v dobré kondici v pohodě zvládl.

Jiří Svobodaředitel Lesního družstva obcí Přibyslav

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