Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Nahradí ho větší a moderní ledová plocha. Olemují ji nové mantinely umožňující měnit rozměry hřiště.
Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Městská budova zimního stadionu pochází ze 70. let minulého století.
Dodavatel, firma Roneli Construction, převzala staveniště v půli března. Hotovo má být do poloviny letošního srpna.
„Momentálně jsou už vybourané podlahové desky původní ledové plochy, které se tam za ta dlouhá léta nastřádaly nejméně tři. Přibývaly, jak se postupně vrstvil beton,“ popsala Janette Švandová, projektová manažerka žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Suť, kterou v uplynulých týdnech odstraňovala z nitra stadionu i těžká technika, najde ale ještě znovu využití. Stavební firma Roneli Construction, jež má zakázku za desítky milionů korun pro město na starosti, využívá materiál coby základový podsyp. Po jeho zhutnění přijdou na řadu další vrstvy, jichž bude hned několik. Aktuálně jsou stavebníci zhruba tři čtvrtě metru pod úrovní budoucího ledu.

Jedna z připravovaných vrstev bude například zajišťovat tepelný komfort i pro případ, že by město v budoucnu chtělo zimní stadion provozovat pro bruslení celých dvanáct měsíců v roce. Materiál by si tak neměl šanci od mrazu odpočinout, jako tomu bylo doposud během letních odstávek. Topné opatření se ale postará o to, aby měl základ i za soustavného chlazení vhodné a stabilní podmínky a nedegradoval.

Žďárský zimák už volá po celkové obnově. Ta je rozdělena do několika etap. Město začíná rekonstrukcí ledové plochy.
Dodavatel, firma Roneli Construction, převzala staveniště v půli března. Hotovo má být do poloviny letošního srpna.
„Na tuto vrstvu pak přijdou tepelné izolace, hydroizolace a až potom rozvody mrazicí technologie v betonu. Pravě ta pomocí potrubí se čpavkem zajišťuje, že plocha namrzne a vytvoří se samotný led,“ vysvětlil Libor Šob, hlavní stavbyvedoucí firmy Roneli Construction. Tato technologie už na „zimáku“ fungovala zhruba čtvrt století, přitom životnost bývá uváděna kolem patnácti let. Už tedy dost přesluhovala a hrozilo, že přestane sloužit úplně.

Samotné „srdce“ chlazení, tedy strojovna, zůstane podle Šoba zatím v podstatě beze změn; doplněno bude jen pár čidel. „S modernizací strojovny se však počítá do budoucna, v dalším stupni rekonstrukce. K žádnému dalšímu bourání už ale nedojde, stačí pak systém pouze napojit na nyní připravované nové rozvody,“ ujistila Švandová.

Pružné a bezpečnější mantinely

Hotové jsou již také obruby kolem budoucího kluziště, které bude o metr větší než doposud. Projekt vznikl podle aktuálních norem a parametrů, splňujících i požadavky NHL. Celou ledovou plochu pak ohraničí moderní mantinely, které budou i bezpečnější – mají díky své pružnosti lépe tlumit nárazy. „Tyto mantinely budou navíc variabilní a umožní různé varianty zúžení nebo rozšíření hřiště dle potřeby hráčů,“ nastínil Šob s tím, že nová budou také plexiskla.

Tato první fáze rekonstrukce stadionu, která má být hotová do poloviny letošního srpna, vyjde město na zhruba 45 milionů korun, včetně daně. Z toho deset milionů pokryje dotace od Kraje Vysočina.

Městskou budovu, již spravuje příspěvková organizace Sportis, ale časem nevyhnutelně čekají ještě další etapy oprav. „Stadion pochází ze 70. let minulého století a už před časem jsme upozorňovali na to, že nás dříve či později dožene jeho kompletní rekonstrukce,“ shrnul žďárský starosta Martin Mrkos.

Provozy zůstávají otevřené

Podle studie, již má radnice k dispozici, je obnova „zimáku“ rozdělena do pěti fází – v součtu za více než 300 milionů korun. Právě ledovou plochou město začalo, harmonogram dalších kroků bude záviset hlavně na financích a možnostech dotací. V plánu je mimo jiné zateplení, instalace fotovoltaických panelů na střechu, vzduchotechnika i modernizace zázemí. To uvítají nejen návštěvníci, ale i sportovci.

„Pokud bych měl mluvit za žďárské hokejisty, tak je samozřejmě potřeba udělat komplet rekonstrukci. Komfort pro diváky – tribuny a staré sedačky – tam opravdu není optimální. To samé platí i u zázemí pro sportovce. Chybí nějaká forma regenerace, kabiny jsou padesát let staré, se starými rozvody elektřiny,“ shrnul již před zahájením stavby Vojtěch Šír, který má v organizaci Sportis na starosti zimní stadion a je zároveň i místopředsedou výboru žďárského Sportovního klubu ledního hokeje.

V budově „zimáku“ se nachází rovněž ubytování, klubový hokejový obchod se sportovními potřebami a restaurace. „Všechny provozy fungují během rekonstrukce bez omezení,“ připomněla Švandová.

