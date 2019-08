Retardéry ani třicítka nestačí, u škol ve Žďáru bude nově jednosměrka

Vedení města nechalo posoudit situaci u svých čtyř stávajících škol dopravní a městskou policií a také odborem dopravy a komunálních služeb.

„U čtvrté základní školy ve Švermově ulici je situace nejkomplikovanější. Lokalita za Vesnou, kde se pohybují auta, si žádá stavební úpravy, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a zároveň aby nedošlo k omezení dostupnosti školy a atria za obchodními domy,“ říká starosta Martin Mrkos.

Nyní jsou u křižovatky poblíž školy umístěny příčné prahy a rychlost je značkami omezena na 30 kilometrů za hodinu.

Na komunikaci směřující přímo před vchod je navíc zákaz vjezdu s výjimkou zaměstnanců a zásobování.

Podle starosty je to i otázka územní studie pro celou lokalitu Neumannova, kterou si město nechá zpracovat v rámci Strategie Centrum.

Během školního roku míří na čtvrtou ZŠ denně kolem 800 dětí. „Dopravní situaci připomínkuji každý rok. Není možné vozit děti až ke škole nebo tam parkovat. Například při rodičovských schůzkách se stalo to, že jedna maminka zkolabovala a záchranka nemohla kvůli odstaveným autům projet ke vchodu,“ povídá ředitel největší žďárské školy Jaroslav Ptáček, který je současně také radním.

V Komenského ulici budou změny rychlejší

Zatímco řešení ve Švermově ulici určitě nebude rychlé ani jednoduché, změny v Komenského přijdou podle vedení města pravděpodobně už na konci letošního, případně začátkem příštího roku.

Nyní v Komenského ulici, kde je dlážděný povrch, platí třicítka a jsou tam umístěny dva příčné prahy. Ve směru od kina až k bývalému domovu mládeže bude na návrh dopravní policie vybudován široký příčný práh a zavedena jednosměrka. To kvůli rodičům, kteří vozí děti až ke škole a pak se v místě ještě otáčejí.

„Auta najížděla těsně ke škole, pak se otáčela a vracela. Jednosměrka zajistí, že auta budou pokračovat dále, předtím zaparkují na kraji vozovky. Věřím, že tento krok přispěje k větší bezpečnosti mezi sedmou a osmou hodinou ranní,“ doufá starosta Mrkos.

Právě takoví řidiči způsobují podle zkušeností strážníků nejvíc problémů.

„Někteří rodiče by nejraději svoje děti zavezli až ke schodům do školy. Takto alespoň omezíme rizika,“ míní vedoucí městské policie Martin Kunc.

Městská policie navrhovala jako druhou variantu jednosměrku v opačném směru. „Děti by v tomto případě vystupovaly přímo na chodník u školy,“ vysvětluje Kunc.

Podle vedoucího městské policie se sice u škol nestala žádná vážná nehoda, ale plánované změny jsou důležitým preventivním krokem ke zvýšení bezpečnosti.

Dítě sice má nožičky, ale vozí se v autě

Podle ředitele třetí ZŠ v Komenského ulici 6 Ivo Kuttelwaschera se nedaří přesvědčit rodiče, aby nezajížděli až ke budově. „Zkoušíme argumentovat, že děti mají nožičky. Ale spousta rodičů jezdí do práce na osmou a vezmou dítě po cestě. Trendu se postavit nedá, je to nastavené v rodinném managementu, s tím my jako škola nehneme,“ vysvětluje Kuttelwascher.

Městský odbor dopravy monitoroval situaci v Komenského ulici loni v listopadu. Jeho úředník Luboš Koubek napočítal od 7.20 do 7.55, tedy v ranní špičce, v obou směrech 59 aut. Situace před 2. a 3. ZŠ byla obdobná, před „trojkou“ se třetina aut otáčela.

V případě ZŠ Palachova, kde je situace poměrně klidná, zatím změny nebudou. Stejně tak v případě zámecké školy (patří ke „čtyřce“, pozn. red.), kde nedávno vznikly lávky podél barokního mostu a nové přechody u parkoviště a autobusové zastávky.

Město už několik let využívá takzvané bezpečnostní asistenty, kteří ráno dohlíží na provoz na frekventovaných přechodech poblíž škol. „Je to jedno z opatření, počet bezpečnostních asistentů je limitovaný financemi i počtem zájemců,“ míní Martin Mrkos. Na dalších přechodech hlídkují i strážníci a policisté.