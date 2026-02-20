Boj o čas i elektřinu. Žďár poslal do partnerského Chustu devět nových centrál

Autor:
  11:16
S výpadky elektřiny, která je nezbytná pro fungování stěžejních služeb, se stále potýká řada míst napříč Ukrajinou. Patří mezi ně i Chust, sídlo ležící v Zakarpatské oblasti, u hranic s Rumunskem. Chust je také partnerským městem Žďáru nad Sázavou, který teď ukrajinská strana požádala o rychlou pomoc.
Fotogalerie4

Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu. | foto: archiv Dobročinného fondu ViZa

„Kvůli pokračujícím ruským útokům tam velmi trpí energetická infrastruktura. Tu však lidé nutně potřebují pro zajištění klíčových oblastí, jako je zdravotnictví, vodárenství, školství nebo administrativa,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos. V případě prosby partnerů z Ukrajiny šlo podle vedení města především o čas.

„Každý den, kdy tam nefungují nebo jsou omezeny dodávky energie, hraje velkou roli. Naštěstí žádost dorazila zrovna v týdnu, kdy tady zasedalo zastupitelstvo města, takže jsme do programu zařadili mimořádný bod,“ popsal Mrkos. Představitelé Žďáru se začátkem února jednomyslně shodli na pomoci Chustu a schválili poskytnutí věcného daru.

Co aktuálně nabízí trh

Konkrétně šlo o devět kusů elektrocentrál různých typů o výkonu od 5,5 kW do 15 kW v celkové hodnotě 630 tisíc korun. Ukrajinští kolegové sice podle radnice preferovali spíše zařízení s vyšším výkonem, tedy mezi 50 až 100 kW. To byla ale ideální představa, kterou nebylo možné v tu chvíli naplnit.

„Takové elektrocentrály teď na trhu nejsou, jejich dodávky trvají klidně i tři měsíce,“ objasnil žďárský starosta a dodal, že po kontaktování ukrajinské strany ale bylo zjištěno, že velice hodnotné a přínosné budou pro válkou sužovanou zemi i zařízení o nižším výkonu. „Stěžejní byla v tomto případě hlavně rychlá dodávka,“ doplnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu.
Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu.
Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu.
Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu.
4 fotografie

O administrativní a logistickou část akce se postaral dobročinný fond ViZa, který dlouhodobě pomáhá naplňovat partnerství uzavřené mezi Krajem Vysočina a právě Zakarpatím. Elektrocentrály byly ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost vyzvednuty a naloženy v pondělí 16. února v Jihlavě a obratem zamířily do cílové destinace.

„Na březen pak připravujeme ještě větší konvoj s humanitární pomocí od řady měst, firem a dalších dárců,“ připomněla za nadační fond ViZa Kateřina Svobodová, koordinátorka pro spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Žďár nad Sázavou nepomohl svému partnerskému městu Chust poz prvé. Již v minulosti, v roce 2022, posílal ukrajinským partnerům například i „vodní elektrárnu“ – moderní automatickou tlakovou stanici na čerpání vody nebo o rok později hned několik elektrocentrál. Vedle toho rovněž další humanitární pomoc, mimo jiné ve formě plen, potřeb pro děti a různých hygienických pomůcek nebo léků.

„Před časem nás z Chustu prosili i o zajištění vakcín proti žloutence, ale zrovna tohle není bohužel v moci města. Navíc nedostatek těchto vakcín byl zrovna i v celé České republice,“ zmínil Mrkos a doplnil, že zrovna vývoz některých typů léků nebo vakcín je krom toho poměrně složitá administrativní záležitost.

Vysloužilá stavební technika

Žďár v současné době řeší také poptávku svých ukrajinských partnerů po komunální nebo stavební technice, klidně i vysloužilé. „To je věc, která je momentálně rozpracovaná, nejde ji uskutečnit úplně obratem. Komunikujeme ohledně toho s lokálními stavebními firmami,“ upřesnil starosta Žďáru.

Radnice zvažuje rovněž darování vyřazené hasičské cisterny, svým dobrovolným hasičům totiž nedávno pořizovala novou.

Ukrajinský Chust, sídlo na soutoku řek Riky a Tisy, zhruba deset kilometrů severně od hranic s Rumunskem, má přibližně 28 tisíc obyvatel. Partnerským městem Žďáru nad Sázavou se stal v říjnu 2017. Je součástí takzvané Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Partnerství Kraje Vysočina s touto Zakarpatskou oblastí trvá již od roku 2007.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

Boj o čas i elektřinu. Žďár poslal do partnerského Chustu devět nových centrál

Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou,...

S výpadky elektřiny, která je nezbytná pro fungování stěžejních služeb, se stále potýká řada míst napříč Ukrajinou. Patří mezi ně i Chust, sídlo ležící v Zakarpatské oblasti, u hranic s Rumunskem....

20. února 2026  11:16

Krize odvrácena. V pelhřimovské nemocnici stáhli výpověď všichni avizovaní lékaři

Nemocnice Pelhřimov

Všichni lékaři Nemocnice Pelhřimov, kteří přislíbili, že vezmou své výpovědi zpět, v nemocnici zůstanou. V pátek svoji výpověď stáhla i desátá lékařka interního oddělení, devět jejích kolegů tak...

20. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové

Iktové centrum novoměstské nemocnice obhájilo diamantový status. Značí to, že...

Na evropskou úroveň iktových center se znovu dostala nemocnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Ocenění v podobě diamantového statusu získala od mezinárodní organizace ESO Angels, jež dlouhodobě...

20. února 2026  8:44

Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium
Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele...

Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým...

19. února 2026

Už naposledy? Běžkařům na Vysočině počasí nadělilo ještě pár dní k dobru

Čerstvě upravené stopy pro klasiku i skejt přilákaly lyžaře i do areálu u...

Zatímco řidiči na Vysočině počasí uplynulých dní proklínali, příznivci běžeckého lyžování napjatě sledovali zpravodajství ze stopy. A dočkali se. Místy připadlo i kolem dvaceti čísel sněhu, takže...

19. února 2026  14:56

Konec průjezdu u soudu. Jihlava rozkope třídu Legionářů, MHD čeká provizorium

Sníh a rozbředlá břečka komplikují dopravu v Legionářské ulici už nyní, na jaře...

Řidiče i cestující MHD v krajském městě Vysočiny čekají krušné měsíce. Klíčová třída Legionářů v Jihlavě, která spojuje centrum města s novým dopravním terminálem, projde kompletní rekonstrukcí....

19. února 2026  11:05

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

Za socialismu jsme promítali snímky, které jiní nemohli, vzpomíná nestor filmového klubu

Premium
Filmovým nadšencem byl Jaroslav Kristek od mládí, od roku 1981 se mu pak film...

Filmový klub v Jihlavě vznikl v roce 1963 – v tehdejším Československu jako dvanáctý v pořadí. Jeho největším aktivním pamětníkem je Jaroslav Kristek, který se práci pro filmové fanoušky věnuje od...

18. února 2026

Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

Už od prvního březnového pondělí je uzavřen podjezd pod železnicí u Hesova. Na...

Přibyslav na Havlíčkobrodsku se letos opět dostane do sevření uzavírek. V souvislosti s modernizací železničního koridoru a výměnou mostů bude po část roku problém dostat se do města od jihu. Opakuje...

18. února 2026  12:32

Vydry na Vysočině likvidují chovy ryb, kraj loni vyplatil rekordně vysoké náhrady

Vydra říční.

Vydra říční, šelma, jíž ještě v minulém století hrozilo vyhynutí, je dnes na Vysočině jako doma. Svědčí o tom i škody, které po tomto zvláště chráněném živočichovi zůstávají. Za loňský rok vyplatil...

18. února 2026  8:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město...

17. února 2026  14:41

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

17. února 2026  6:05,  aktualizováno  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.